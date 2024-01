Gouverneur Nationale Bank vindt dat banken spaarrente nog kunnen verhogen

De banken hebben nog altijd ruimte om de spaarrente op te trekken. Dat zegt gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank in ‘De markt’ op VRT 1.

Begin vorig jaar vond Wunsch de spaarrente te laag, intussen hebben de banken de rente opgetrokken. Maar er is nog een beetje ruimte, vindt Wunsch. “Als ze marge hebben, is het logischer om te geven”, stelt de gouverneur. Hij wijst er wel op dat het een proces is dat “niet snel zal gaan”.

Vorig jaar was er een stormloop op de eenjarige staatsbon. Het leverde de schatkist een recordbedrag van 21,9 miljard euro op. In september dit jaar krijgen de mensen dat geld terug. “Het zal banken wellicht aansporen aantrekkelijke spaarproducten aan te bieden. Het gaat om verschillende producten en meestal moet de klant nog een zekere inspanning doen om toegang te krijgen tot rekeningen”, aldus Wunsch.