Georges-Louis Bouchez vs. Conner Rousseau: kom naar het grote Knack-debat

Vlaams links vs. Waals rechts: er zijn veel ideologische verschillen tussen de voorzitters van Vooruit en MR. Staat de één pal achter de werkmens, krijgt de ander het verwijt te rijden voor de superrijken. De één is vurig verdediger van de federale Vivaldi-regering, de ander de voornaamste ruziemaker erin.

Toch zijn er raakvlakken, niet het minst in de manier waarop Conner Rousseau en George-Louis Bouchez het politieke toneel bestormden: scherp en alomtegenwoordig, voor geen confrontatie vervaard. Het levert evenveel likes op als controverse en soms regelrechte irritatie.

Voor beide voorzitters worden de verkiezingscampagnes van 2024 hun eerste als kopmannen voor hun partij. Op 14 december zullen ze in de Bozar met elkaar debatteren over koopkracht, ongelijkheid, migratie en andere hete hangijzers. Er is voorzien in simultaanvertaling.

