Geen gunstig advies van Agentschap Natuur en Bos voor ethaankraker Ineos

Het Agentschap Natuur en Bos stelt in een rapport dat het de ontwerptekst project-MER (milieueffectrapport) van Ineos “niet gunstig” kan adviseren. Dat wordt dinsdagnamiddag bevestigd door het agentschap. ‘Niet gunstig’ staat in het advies, wat betekent dat er vraag is naar extra informatie en mogelijkheid tot bijsturen, wordt gepreciseerd.

Het Britse chemiebedrijf Ineos wil al geruime tijd een ethaankraker bouwen in het Antwerpse havengebied. Zo’n kraker is een fabriek waar ethyleen gemaakt wordt door moleculen van ethaangas op temperatuur te ‘kraken’. In Nederland werd afgelopen zomer beroep aangetekend tegen de vergunning. Daarop vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning van Ineos omdat er niet genoeg kon worden aangetoond waarom de bijkomende stikstofdepositie van de kraker niet schadelijk zou zijn voor de natuur in de Brabantse Wal, het nabijgelegen Nederlandse natuurgebied. Begin oktober deed Ineos een nieuwe poging en werd de lopende vergunningsaanvraag opnieuw ingediend, een zogeheten ‘passende beoordeling’ van 800 bladzijden. Daaruit moest blijken dat de uitstoot van de kraker geen effect zou hebben op natuur.

“We vertrouwen erop dat dit zal resulteren in de goedkeuring van de vergunning en kijken uit naar een spoedige realisatie van Project One, de meest klimaatvriendelijke ethaankraker op het Europese continent”, stelde het chemiebedrijf toen. Ook het stikstofakkoord van de Vlaamse regering, die kredietwaarborgen gaf aan Ineos, was voor de kraker goed nieuws.

De bijgewerkte aanvraag van Ineos krijgt nu echter een “niet gunstig” advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het volledige rapport van het agentschap werd dinsdag integraal gepubliceerd op de nieuwswebsite Apache. Het agentschap schrijft dat “wetenschappelijk onderzoek langsheen depositiegradiënten wijst op een continu toenemende negatieve impact van bijkomende stikstofdepositie op Europees beschermde habitat”.

Het rapport concludeert: “Het agentschap beschikt op basis van voorliggend dossier over onvoldoende informatie zodat een betekenisvolle aantasting (…) van de speciale beschermingszone en onvermijdbare schade van het Vlaams ecologisch netwerk niet met zekerheid uitgesloten kan worden. Gelet op het voorzorgsbeginsel (…) van het decreet betreffende natuurbehoud (…) kan de ontwerptekst niet gunstig geadviseerd worden.”

(Lees verder onder de preview.)

De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zal samenkomen op 12 december over de ethaankraker. Of de bevoegde minister, Zuhal Demir (N-VA), dit jaar nog aan de slag gaat met het dossier, is koffiedik kijken. Klimaatorganisaties blijven zich ondertussen verzetten tegen Ineos Project One. Dat doen ze vooral omwille van het gebruik van schaliegas en dus “het verder bouwen op fossiele brandstoffen”.

Ineos heeft in het verleden altijd aangegeven dat de ethaankraker net erg milieuvriendelijk is. “Project One is niet alleen de enige grootschalige investering in zijn soort in Vlaanderen, maar ook de grootste investering in de Europese chemie in de afgelopen 25 jaar”, aldus Ineos. “Deze toekomstbestendige installatie kan klimaatneutraal opereren zodra de diverse technologieën rond kool- en waterstof bruikbaar worden.”

Groen-fractieleidster in het Vlaams Parlement Mieke Schauvliege spreekt van een “nieuw staaltje gepruts van de Vlaamse regering”. Ze verwijt de regering “haastwerk”. “Als minister Demir dit project blijft steunen, dan is het eens te meer duidelijk dat de enige belangen die ze verdedigt, die van miljardair Ratcliffe (Ineos-topman Jim Ratcliffe, red.) en zijn ethaankraker zijn en niet de gezondheid van mens en natuur.”