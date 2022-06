‘Geen extra middelen naar schermgezichten als mensen VRT moeten verlaten’, zegt Dalle

Op een moment dat er ontslagen vallen bij de VRT en de omroep gevraagd wordt om heel zuinig te werken, dan worden er het best geen extra middelen besteed aan de schermgezichten. Dat heeft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) donderdag gezegd in De Ochtend.

Later op de dag stelt VRT-CEO Frederik Delaplace in het Vlaams parlement het jaarverslag voor. Eerder bleek al dat zes VRT-gezichten een exclusiviteitscontract hebben van meer dan 300.000 euro per jaar.

Het is voor het eerst dat het jaarverslag enige transparantie geeft over de exclusiviteitscontracten van de schermgezichten en radiostemmen. Behalve zes populaire namen die meer dan 300.000 euro per jaar opstrijken, zijn er ook elf contracten met een waarde tussen 101.000 en 300.000 euro en twee die minder dan 100.000 waard zijn.

Transparant

Het jaarverslag zegt echter niet wie aan die contracten verbonden zijn, toch is het voor Dalle belangrijk dat de VRT hierin transparant is. ‘We hebben dit lang niet geweten, en het was de afspraak om daar transparantie in te geven’, aldus de Vlaamse minister. ‘We zijn met z’n allen financier van de VRT, het is logisch dat de bevolking wil weten wat daarmee gebeurt. Voor de VRT is het belangrijk om een aantal gezichten te hebben die met de VRT verbonden zijn. Want als we de VRT vragen om alle Vlamingen te bereiken, dan kan dat niet alleen met nieuws en duiding. Als je kwaliteitsvol nieuws maakt, maar niemand kijkt, dan heb je ook een probleem.’

Maar moet dat voor meer dan zes schermgezichten met contracten van meer dan 300.000 euro, als de beheersovereenkomst voorschrijft dat de VRT zich ‘kostenbewust en terughoudend’ moet opstellen? ‘De VRT zegt dat dit marktconforme prijzen zijn, en CEO Delaplace zal hierover toelichting geven in het Vlaams parlement. Ik verwacht duidelijkheid rond de strategie hierrond.’

Een ander aandachtspunt voor Dalle in dit dossier is diversiteit onder de schermgezichten. ‘Vandaag gaat het om iets meer dan 40 procent vrouwen, we hebben gevraagd dat gelijk te stellen’, aldus Dalle. ‘Het is ook de overtuiging van de VRT om rekening te houden met die diversiteit, ook van mensen met een migratieachtergrond of met een handicap. Dat is een belangrijk signaal naar de VRT-medewerkers, maar ook naar de hele samenleving.’