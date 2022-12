“Geduld van Groen is op” over opvangcrisis

De oplossingen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) om opvang te voorzien voor iedereen die op straat slaapt, voldoen niet. Dat zegt covoorzitster Nadia Naji van coalitiepartner Groen. “De grenzen van het fatsoen zijn overschreden”, aldus Naji. Volgens staatssecretaris de Moor kan iedereen naar een bed worden toegeleid, weliswaar niet meteen bij Fedasil.

Het geduld van de groenen is op, klinkt Naji scherp. Ze geeft aan dat de regering wel degelijk mensen en middelen in de strijd gooit om de opvangcrisis aan te pakken. “Maar het is al lang duidelijk dat dit niet voldoende is. Het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat de oplossingen van staatssecretaris De Moor lang niet voldoen”, aldus Naji.

Ze benadrukt dat we in een rechtsstaat leven en dat de overheid wettelijk verplicht is opvang te voorzien. “Wat ons betreft zijn dat geen holle woorden. Het kan niet dat honderden mensen ’s nachts buiten slapen, vriestemperaturen of niet, en dat ze maanden moeten wachten vooraleer ze opvang krijgen.”

Het is voor Groen tijd om publieke gebouwen en mensen op te vorderen. Naji hoopt dat ook de andere regeringspartners hun gewicht stilaan mee in de schaal willen leggen. “We hebben lang het debat intern gevoerd, maar voor ons is het genoeg geweest. Tijd voor actie, want geen enkel mens hoort op straat te slapen. Wat de reden ook is.”

In een reactie zegt staatssecretaris de Moor dat, dankzij de inspanningen van de laatste dagen, iedereen naar een bed kan worden toegeleid. In Brussel zijn er extra plaatsen in de daklozenopvang gemaakt waardoor niemand op straat moet blijven slapen. Deze plaatsen zijn door de hulp van de burgemeester van Brussel, Philippe Close, snel kunnen openen, in samenwerking met Defensie en de Civiele Bescherming.

“Dat zijn 150 extra plaatsen om mensen snel van straat te halen in deze koude, en we blijven extra bedden creëren”, gaat de staatssecretaris voort. “Wij investeren in die plaatsen en dragen bij in de kosten. Daarmee kunnen mensen tijdelijk in nachtopvang blijven in afwachting van een reguliere opvangplaats bij Fedasil.”

Het stoort de CD&V-politica wel “dat er te pas en te onpas wordt gezegd dat kinderen op straat slapen bij -7 graden. Fakenews verspreiden is echt niet zo moeilijk. Maar dit klopt gewoonweg niet”, luidt het. In de Kamer herhaalde ze donderdagavond dat families met minderjarige kinderen en niet-begeleide minderjarigen vandaag op de dag van hun aanvraag op onderdak van Fedasil kunnen rekenen. Voor de anderen zijn dus intussen bedden voorzien in de daklozenopvang. “Op dit moment kan iedereen die op straat slaapt een bed worden aangeboden.”

De Moor gaf nog aan dat mensen op straat actief naar die opvangplaatsen worden toegeleid. Vorige nacht waren maar 28 van de 100 plaatsen in het Koning Boudewijnstadion bezet. Ze riep de verschillende fracties ook op hun lokale mandatarissen aan te spreken om opvang te organiseren. Theo Francken (N-VA) had net voordien aangegeven dat er in zijn gemeente vijftien plaatsen beschikbaar zijn.

Francken vond het vreemd dat de staatssecretaris al in september met Brussel is gaan praten om de opvang in de winter voor te bereiden, maar dat er deze week dan nog zo’n serieuze tand moest worden bijgestoken. “Ik denk dat u sneller had kunnen schakelen”, vond de N-VA’er, vooral gezien de hoge instroom in ons land die al maanden aan de gang is. Hij maakte zich ook zorgen over mensen die ondertussen in een kraakpand verblijven, maar bij wie ziektes opduiken. Volgens de staatssecretaris is effectief sprake van difterie.

Ondertussen verwijt PS-voorzitter Paul Magnette de Vlamingen “politieke angst” te hebben van Vlaams Belang, die niet langer mag duren. “Het christelijk humanisme laat geen mensen op straat sterven. Dat moet het antwoord op Vlaams Belang zijn Stop met bang te zijn voor extreemrechts”, zegt Magnette donderdag in Le Soir.