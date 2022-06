Gatz roept op tot hervorming Brusselse kinderbijslag

Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) waarschuwt voor de financiële houdbaarheid van de Brusselse kinderbijslag. Het systeem moet hervormd worden, zegt hij in een interview met Le Soir.

Sinds de zesde staatshervorming beheert het Brussels Gewest de kinderbijslag op eigen houtje. Het gaat om ongeveer 950 miljoen euro per jaar.

Maar het budget ontspoort, waarschuwt Gatz. Sinds 2020 kost de kinderbijslag het hoofdstedelijk gewest 30 miljoen euro extra per jaar. Dat komt onder meer door de indexering, die dit jaar al 4,23 procent bedraagt door de hoge inflatie. Bovendien zijn de criteria voor de toekenning van hogere uitkeringen in Brussel veranderd, stelt Gatz.

De Brusselse minister roept op tot een hervorming van het systeem. Dat is nodig ‘als we diegenen die het nodig hebben willen blijven helpen’. Als er niets gebeurt ‘riskeren we tekorten van 50 tot 100 miljoen euro’, stelt de liberaal.

De Franstalige Brusselse gezinsorganisatie Ligue des Familles verzet zich tegen een verlaging van de kinderbijslag. Bovendien is de indexering van het bedrag ‘absoluut noodzakelijk gezien de stijging van de prijzen’, klinkt het in een reactie. ‘Na twee jaar pandemie en terwijl de armoedecijfers in de hoofdstad alarmerend blijven, zou het totaal onbegrijpelijk zijn om de financiële steun waar de gezinnen meer dan ooit nood aan hebben te verlagen.’