Fedasil opent nieuw asielcentrum met 70 plaatsen in Schaarbeek

Fedasil heeft dinsdag een nieuw opvangcentrum geopend voor niet-begeleide minderjarigen aan de Lambermontlaan in Schaarbeek. Het opvangcentrum is gevestigd in een voormalig hotelgebouw.

De eerste 15 jongeren zijn afkomstig uit Afghanistan. Deze niet-begeleide minderjarige jongeren vinden er een dak boven het hoofd. Deze jongeren zijn vaak erg kwetsbaar. Velen van hen wachten op een voogd. Eerder wees een studie van sociaal onderzoekscentrum Crebis ook al op het probleem van minderjarige vreemdelingen rond het Zuidstation in Brussel.

Het gaat om kwetsbare jongeren die van dag tot dag leven, steeds vaker onderwerp uitmaken van uitbuiting en geen sociale omgeving hebben, waardoor ze makkelijk prooi zijn voor verslavingsproblematiek en steeds verder wegzakken in een zwerfleven. Volgens Fedasil is de instroom van niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) dit jaar laag en worden de opvangplaatsen tegelijkertijd steeds talrijker. “Met 3.500 opvangplaatsen specifiek voor deze NBMV behalen we een nieuw record’, aldus Fedasil.

“Het Fedasil-netwerk telt ongeveer 35.000 plaatsen, ongeveer 10 procent daarvan is dus voorbehouden voor NBMV. Het is een kwetsbare groep die een specifieke begeleiding krijgen en in aparte centra of vleugels wonen.”

“In Schaarbeek gaat het om een nieuw centrum dat zich enkel met NBMV zal bezighouden. Ze worden bijgestaan door een specifiek team van opvoeders die hen begeleiden met educatie, procedures, medische bijstand en andere zaken.” Het centrum kan ook rekenen op de ondersteuning van een team uit Neder-Over-Heembeek, gespecialiseerd in het begeleiden van NBMV.