Eva De Bleeker: ‘Het was nodig dat ik eens goed van mijn oren maakte’

Wie de komende weken de klantendienst van zijn energieleverancier belt, zou daar merkbaar sneller moeten geholpen worden. Na een regen van klachten dwong staatssecretaris voor Consumentenzaken Eva De Bleeker de bedrijven tot een betere service. ‘Het was nodig dat ik eens goed van mijn oren maakte‘, vertelt ze aan De Zondag.

Het zijn drukke tijden voor Eva De Bleeker. Niet alleen de energiebedrijven eisen veel van haar aandacht op, er was ook de moeilijke oefening voor het opstellen van de federale begroting voor 2023 en 2024, want de handelsingenieur van opleiding is ook verantwoordelijk voor Begroting.

Volgens de krant vertoont de federale begroting zoals voorgelegd aan de Europese Commissie voor 2023 echter een tekort van 33,5 miljard euro, of 5,8 procent van het bruto binnenlands product. De Bleeker: ‘Ik zou het natuurlijk ook liever anders zien, maar we leven in een bijzondere tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt. We willen als regering alles doen om de burgers en bedrijven te ondersteunen en dat brengt nu eenmaal kosten met zich mee.’

Wanneer het gaat om grote luchtvaartmaatschappijen, energiebedrijven of banken, voelt de consument zich vaak als David die tegen Goliath moet strijden

Volgens de staatssecretaris heeft de covidcrisis aangetoond dat steunmaatregelen werken, ‘want we zagen dat na corona de economie snel weer opleefde.’ Daarom zit in deze begroting 3,3 miljard euro aan extra steunmaatregelen voor de gezinnen en 1 miljard euro om de competitiviteit van onze bedrijven te ondersteunen, stelt ze.

En over de bedrijven gesproken, na een regen aan klachten heeft De Bleeker de energiebedrijven gedwongen om maatregelen te nemen om hun dienstverlening en bereikbaarheid te verbeteren. ‘Het was nodig dat ik eens goed van mijn oren maakte . De energiebedrijven zijn daardoor wel wakker geschoten. Men gaat bijvoorbeeld extra mensen aanwerven om ervoor te zorgen dat de wachttijden bij de klantendiensten worden beperkt.’

Als er geen daling komt van het aantal klachten (tegen energiebedrijven, nvdr), stap ik naar de rechtbank om de wettelijke afspraken af te dwingen.

Er is ook een engagement om de voorschotfacturen transparanter te maken. Samen met de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven wordt gekeken hoe de voorschotfacturen transparanter kunnen gemaakt worden. ‘Op papier is het allemaal heel hoopgevend’, zegt de politica. ‘Men is nu de eerste stappen aan het zetten en natuurlijk volgen we het verder op. Als er geen daling komt van het aantal klachten, stap ik naar de rechtbank om de wettelijke afspraken af te dwingen.’

Het gevoel van de onmacht van consumenten is er niet alleen tegenover energiebedrijven. Bij een recente actie van het veiligheidspersoneel op de luchthaven van Charleroi bleek dat passagiers geen recht hadden op een vergoeding voor hun gemiste vlucht, omdat de maatschappijen de vluchten niet annuleerden.

‘Het is me in mijn rol van staatssecretaris voor consumentenbescherming opgevallen dat, wanneer het gaat om grote luchtvaartmaatschappijen, energiebedrijven of banken, de consument zich vaak voelt als David die tegen Goliath moet strijden’, zegt De Bleeker. ‘Ook al zijn de regels duidelijk, het blijkt soms zó moeilijk om je rechten te laten gelden dat je er als consument de moed bij zou verliezen. En dat kan absoluut niet. Dat moet echt gedaan zijn. Daar wil ik de komende twee jaar verder de focus op leggen.’