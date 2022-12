Eva De Bleeker: ‘Begroting is geen exacte wetenschap, ik heb in eer en geweten gehandeld’

Voormalig staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) stelt alle beslissingen in eer en geweten en weloverwogen te hebben genomen. Dat zegt ze in een interview in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Het is de eerste keer dat De Bleeker spreekt na haar ontslag.

De voormalig staatssecretaris moest een maand geleden opstappen nadat discussie was ontstaan over de verlaging van de btw op gas en elektriciteit en de daaraan gekoppelde accijnshervorming. Ze had nog geen rekening gehouden met de hogere accijnzen in de begroting die ze aan de Europese Commissie had overgemaakt, terwijl De Croo erop hamerde dat de btw-verlaging wel degelijk budgetneutraal is.

De Bleeker heeft zich bewust op de achtergrond gehouden, zegt ze, om zich niet te mengen in de begrotingsdiscussie. “Het is nu aan mijn opvolgster (Alexia Bertrand, red.) om die discussie te voeren. Ik heb haar daar ook alle succes mee gewenst”, aldus De Bleeker.

De voormalig staatssecretaris benadrukt dat de begroting “geen exacte wetenschap” is. “Je maakt een raming van de budgetten die beschikbaar zijn en die nodig zijn. Daar zijn verschillende visies en meningen over. De begroting is nu gestemd en nu moeten we verder.”

Op de vraag of ze een fout heeft gemaakt, wil de Bleeker niet antwoorden. “Ik heb mijn beslissingen in eer en geweten en weloverwogen genomen. Het is niet aan de orde om alles achteraf te heroverwegen. Ik kijk nu vooruit.”

Ondanks alles blijft de relatie met haar partij goed, zegt ze nog. “De lijnen zijn altijd opengebleven. We zijn met elkaar blijven praten en er is begrip voor ieders standpunt. Iedereen beseft dat het moeilijk was. Dat een van mijn kabinetsleden naar buitenkomt met informatie, zal voor mijn partij zeker niet gemakkelijk geweest zijn. Maar er is ook wel ergens begrip voor: die persoon heeft ook keihard gewerkt. Onder zulke druk knapt een mens al eens.”

De Bleeker is ook van plan om politiek actief te blijven. “Een politiek engagement is geen knop die je aan en af kunt zetten. Die gedrevenheid is er nog altijd en zal er blijven. Voor die ene klap ga ik dat niet weggooien”, zegt ze.

Hoe ze dat engagement wil invullen en welke rol ze gaat opnemen, wil de Bleeker de komende weken en maanden nog bekijken. Ze sluit alleszins niet uit dat ze in 2024 op een lijst zal staan.