EU-landen keuren actieplan voor opgepikte bootvluchtelingen goed

Twee weken na de Frans-Italiaanse diplomatieke rel rond de reddingsboot Ocean Viking hebben de Europese ministers bevoegd voor asiel en migratie een actieplan goedgekeurd dat gelijkaardige toestanden in de toekomst moet vermijden. Dat gebeurde vrijdag tijdens een buitengewone bijeenkomst van de ministers in Brussel.

De bijeenkomst kwam er op vraag van Frankrijk. Dat had op 11 november uitzonderlijk en uit “plicht tot menselijkheid” aanvaard dat het schip Ocean Viking van de ngo SOS Méditerranée met 234 van zee opgepikte migranten aan boord zou aanmeren in de haven van Toulon. Dat gebeurde nadat het schip door Italië was geweigerd. Het kwam tot een diplomatieke rel tussen beide landen. Het actieplan was maandag voorgesteld door de Europese Commissie. Het omvat twintig maatregelen in een poging om de situatie op de migratieroute van Libië en Tunesië naar Italië onder controle te krijgen.

De Commissie bepleit een krachtdadiger terugkeerbeleid, maar ook meer solidariteit onder de lidstaten bij de opvang van asielzoekers. “De crisis van de Ocean Viking, dat was een beetje improvisatie”, zei Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Nu zijn er “twintig specifieke acties, een belangrijk politiek akkoord, waarbij iedereen zich engageert opdat zo’n situatie niet meer zou voorkomen”. Schinas erkende wel dat dit niet de definitieve oplossing is. Hij riep de EU-lidstaten op om verder te werken aan een Europees migratiepact.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zit op dezelfde lijn. “We moeten stoppen met het reactieve beleid waarbij we alleen in actie komen wanneer er ergens een boot aankomt”, zei ze. “We hebben een stevige en structurele hervorming nodig.” Een gezamenlijke oplossing bestaat onder meer uit extra controles aan de buitengrenzen. De staatssecretaris heeft daarbij geen problemen met fysieke barrières zoals muren of prikkeldraad, zei ze, “zolang er een deur is waarlangs mensen die echt bescherming nodig hebben, toegang krijgen tot het Europese grondgebied”.