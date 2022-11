Ex-politicus Erik De Bruyn: ‘Conner Rousseau weet de schade van woke te beperken’

Ooit was Erik De Bruyn een stokebrand bij de SP.A, vandaag is ook hij maar wat tevreden met de koers die voorzitter Conner Rousseau vaart. ‘De boodschap die ik in 2007 had, is haast letterlijk bewaarheid.’

Drie jaar is Conner Rousseau ondertussen voorzitter van SP.A/Vooruit. De partij doet het uitstekend in de peilingen, en Rousseau kondigde deze week aan dat hij de voorzittersverkiezingen voor een tweede termijn wil vervroegen. Ook verdwenen onder Rousseau: de oeverloze, breed uitgesmeerde discussies onder socialistische partijgenoten die het een voorzitter onmogelijk maakten om een heldere boodschap de wereld in te sturen – hetzij uit vertwijfeling, hetzij omdat zijn stem in de media niet boven die van zijn opponenten uit raakte.

Erik De Bruyn was ooit zo’n dwarsligger. Hij maakte het Caroline Gennez als voorzitster bij momenten erg moeilijk. In 2011 verliet De Bruyn de SP.A en richtte hij ROOD! op, een beweging die nooit echt van de grond zou komen. Dit najaar bracht De Bruyn, vandaag milieuambtenaar in Antwerpen, met Levenslang links zijn memoires uit. En daarin is hij lang niet zo negatief over Rousseau als hij ooit over Gennez was. Wel integendeel.

Erik De Bruyn: Toen Conner in 2019 voorzitter werd, twijfelde ik wel: is dit nu echt wat we nodig hebben? Maar gaandeweg heeft hij zich bewezen. In 2007 voerde ik zelf campagne om voorzitter te worden van de SP.A met als slogan ‘Naar links en dan vooruit’. Onder John Crombez is het programma van de partij al radicaal verlinkst, en vervolgens heeft Conner ook het seculiere profiel van de partij aangescherpt. Zeker sinds de naamsverandering is de boodschap die ik in 2007 had dus haast letterlijk bewaarheid. Ik ben een tevreden mens.

Woke is een destructieve, verdelende ideologie die veel mensen tegen de borst stuit.

U maakte zich vooral zorgen over de kiezers die naar Vlaams Belang trokken door de progressieve standpunten van de SP.A over migratie, integratie en islam. Kan Rousseau die kiezers terugwinnen?

De Bruyn: Vooruit stijgt alvast weer in de peilingen, ook al weten we natuurlijk niet goed waar die kiezers vandaan komen. Mijn eigen ervaring is dat de standpunten die de partij over zulke samenlevingsproblemen inneemt haar vaak kwalijk worden genomen. De opkomst van woke, waarover ik veel in mijn boek schrijf, is daar zelfs nog een verergerde versie van. Dat is een destructieve, verdelende ideologie die veel mensen tegen de borst stuit. Een partij die zich daar al te veel mee vereenzelvigt, betaalt daar een electorale prijs voor. Conner Rousseau weet de schade van woke te beperken.

U schrijft in Levenslang links zelfs dat woke een kanker is die de partij van binnenuit aan het opvreten was. Is dat niet wat overdreven?

De Bruyn: Alles wat woke aanraakt, wordt toxisch. Ras, religie, seksualiteit worden allemaal geïdeologiseerd, gepolitiseerd en geproblematiseerd. De SP.A is daarover intern altijd heel verdeeld geweest, wat op zich al niet goed is. Groen en de PVDA hebben die woke-ideologie haast copy-paste overgenomen. Dus alleen al electoraal lijkt het mij het verstandigst om daar van weg te blijven.

Is Rousseau antiwoke dan?

De Bruyn: Nee. Zijn positie is niet helemaal duidelijk, en dat hoeft ook niet. Persoonlijk ben ik een tegenstander van woke, maar de partij moet zich vooral niet profileren op dat thema. Vooruit hoeft niet antiwoke te zijn, Vooruit moet zich ver weghouden uit die discussies. Dinsdag werd in De Afspraak naar Rousseaus mening gevraagd over de zoveelste aflevering in het hoofddoekendebat (studenten van lerarenopleidingen vinden geen stageplek als ze met een hoofddoek willen lesgeven, nvdr). Hij deed dat heel goed, hij focuste meteen op het lerarentekort, en liet die hele discussie links liggen. Als hij iets over de hoofddoek gezegd had, hadden de media weer een week over niets anders geschreven.

Ik was destijds een opponent van Frank Vandenbroucke, maar ik denk dat we allebei een evolutie hebben doorgemaakt.

Rousseau verdedigde leraressen die een hoofddoek in de klas dragen. Dat is het tegenovergestelde van uw standpunt. Dat standpunt was een van de redenen waarom u toentertijd vertrok uit de partij.

De Bruyn: Ik heb geen enkel probleem met een hoofddoek in een islamitische of zelfs katholieke school, hoewel het recht om er geen te dragen ook daar natuurlijk gevrijwaard moet zijn. Maar zolang ons onderwijsstelsel verzuild is, hebben zij het recht om daar met een hoofddoek voor de klas te staan – of wij dat nu prettig vinden of niet. Het gemeenschapsonderwijs moet daarentegen neutraal zijn, en ik begrijp niet waarom dat keer op keer ter discussie wordt gesteld.

Karin Heremans legde als directeur van het Antwerpse atheneum al vaak uit dat een neutrale kledingcode rust brengt in een klas en groepsdruk tegengaat. Die opvatting over neutraliteit wordt zeer breed gedragen in de Vlaamse samenleving. Niemand zit te wachten op een nieuw rondje in een discussie waarin alles al gezegd is.

Rousseau vroeg ook aan Frank Vandenbroucke om een comeback te maken in de politiek. Hij was aan het begin van deze eeuw de verpersoonlijking van het paarse beleid waartegen u zich verzette.

De Bruyn: Ik ben heel blij met die terugkeer, hij doet geweldig werk als minister van Volksgezondheid. Ik was destijds een opponent van Vandenbroucke, maar ik denk dat we allebei een evolutie hebben doorgemaakt. We hebben elkaar ondertussen in het midden gevonden.

Tot slot, gaat u naar de YouTube-documentaire kijken die Rousseau liet maken over zijn laatste zomer als monitor in een jeugdkamp?

De Bruyn: Nee, ik heb nog niet gekeken. Ik ben ondertussen 63 jaar oud, en het leeftijdsverschil met jongeren begint nu wel heel groot te worden. Ik ben ook absoluut geen communicatiespecialist. Ik stel vast dat Conner een totaal andere manier van communiceren heeft, een waar ik weinig affiniteit mee heb. Maar ik stel evenzeer vast dat het resultaten oplevert. Waarom zou hij het dan niet doen? Zolang het natuurlijk niet ten koste gaat van de boodschap, maar dat is niet het geval.