‘Er valt met de PS geen land te bezeilen’

De PS ontkent cijfers over de toestand in Wallonië en rijgt de onwaarheden aan elkaar.

Het Jaarverslag van de Nationale Bank schetst elk jaar de toestand van de Belgische economie en is verplichte lectuur voor alle politici en iedereen die geïnteresseerd is in onze toekomst. PS-voorzitter Paul Magnette vatte het Jaarverslag op Twitter zo samen: ‘Alles wat de winsten van (grote) bedrijven verhoogt is goed. Alles waardoor werknemers hun koopkracht, uitkering of pensioen kunnen behouden is slecht. Einde van de samenvatting.’

Dat is een onheuse samenvatting van het gedegen werkstuk dat door de economische bollebozen van de Nationale Bank werd afgeleverd. U kunt het zelf lezen via de website van de Nationale Bank, nbb.be. Dat Jaarverslag werd trouwens goedgekeurd door de PS-vertegenwoordigers bij de Nationale Bank. Het illustreert hoe Magnette aan politiek doet: zonder blikken of blozen de realiteit ontkennen en vervolgens de populistische toer opgaan. Je zou het trumpiaans kunnen noemen.

Magnette ontkent zonder blikken of blozen de realiteit en gaat vervolgens de populistische toer op.

In De Zondag bewandelt staatssecretaris Thomas Dermine, ‘de wonderboy van de PS’, hetzelfde pad. De Nationale Bank, en met haar álle economen, zegt dat onze werkzaamheidsgraad omhoog moet: meer mensen moeten aan de slag. Zoals ook in het regeerakkoord van de regering-De Croo staat: de werkzaamheidsgraad moet tegen 2030 naar 80 procent. Vandaag bedraagt die in Vlaanderen 76 procent en in Wallonië 66 procent. Dermine wijt dit verschil aan de erfenis die Wallonië meedraagt: ‘In elke streek die afhankelijk was van de mijnen – zoals Charleroi – zie je tot op vandaag een economische achterstand. Dat geldt ook voor Limburg tegenover de andere Vlaamse provincies.’

Klinkt goed, maar het klopt niet, zo blijkt uit cijfers van Steunpunt Werk (KULeuven). In Henegouwen bedraagt de werkzaamheidsgraad 61 procent, in Limburg 75 procent. Het Limburgse cijfer is even hoog als in de andere Vlaams provincies, alleen in Oost-Vlaanderen ligt het met 80 procent nog hoger. In tegenstelling tot wat Dermine beweert, heeft Limburg vandaag geen economische achterstand op de andere Vlaamse provincies – ondanks de mijnsluitingen en het wegtrekken van grote bedrijven als Philips Hasselt en Ford Genk.

Dermine vindt het trouwens ‘niet fair om Wallonië altijd met Vlaanderen te vergelijken. Wij zijn eerder te vergelijken met het noorden van Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied’. Klopt opnieuw niet. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de werkzaamheidsgraad in bijvoorbeeld Nord-Pas-de-Calais 69 procent bedraagt en in Noordrijn-Westfalen (waartoe het Ruhrgebied behoort) 77 procent. Duidelijk meer dan de 66 procent voor heel Wallonië en zeker de 61 procent in Henegouwen.

De PS wil de onomstotelijke cijfers niet onder ogen zien en stapelt de onwaarheden op. Zo boek je nooit vooruitgang. En valt er met die partij geen land te bezeilen.