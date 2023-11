Els Van Hoof (CD&V): ‘Boycot van Israëlische producten uit bezette gebieden geeft een krachtig signaal’

De federale regering raakt het niet eens over sancties tegen Israël. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof pleit voor een invoerverbod van Israëlische producten uit de nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden.

Heeft zo’n boycot zin? Het handelsvolume van Israël met de Europese Unie bedraagt minder dan 1 procent.

Els Van Hoof: Het is in de eerste plaats een krachtig signaal naar de Israëlische overheid. Als het internationaal recht onvoldoende blijkt om wreedheden te stoppen, moet je kijken naar wat je kunt doen om het land in kwestie wél te doen luisteren.

Daarnaast is het voorstel ook principieel. We willen niet bijdragen tot de welvaart van een gebied dat niet rechtmatig tot Israël behoort. Je mag volgens het internationaal recht geen mensen uit hun woonplaats verjagen, en je mag ook niet koloniseren. Door Israëlische producten uit de nederzettingen in bezette Palestijnse gebieden te kopen, keur je die politiek stilzwijgend goed.

Pleit u ook voor een academische boycot?

Van Hoof: Dat moeten we op Europees niveau bekijken. Ons voorstel is gericht op fysieke producten uit de bezette gebieden. Maar als er een Europees voorstel komt over een academische boycot, zijn wij zeker bereid om daarin mee te gaan.

Wat is het verschil met ‘kauft nicht bei Juden‘, de naziboycot van Joodse winkels?

Van Hoof: Een wereld van verschil. Het gaat hier niet over Joden, dat is het verschil. Het gaat over het niet naleven van internationaal recht en de illegale bezetting van gebieden. Ik vind het laakbaar dat je meteen in het antisemitische kamp wordt geplaatst zodra je kritiek geeft op de Israëlische politiek. Ik ben geen antisemiet. Zo’n gedachte komt zelfs niet bij mij op.

Kritiek op Israël wordt vaak gelijkgesteld met antisemitisme.

Van Hoof: Dat zijn toch twee totaal verschillende dingen? Kritiek op een regime is toch geen discriminatie? Het is jammer dat dat onderscheid niet gemaakt wordt. Zo verdwijnt alle nuance uit het debat.

Wat vond u van de uitspraak van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, dat de aanslag van Hamas ook niet in het luchtledige is gebeurd?

Van Hoof: Ze hebben hem ook een antisemiet genoemd. Nu, voor alle duidelijkheid: niets verantwoordt het geweld van Hamas. Tegelijk denk ik dat de internationale gemeenschap jarenlang te weinig aandacht had voor het conflict in Israël en Palestina.

Deze week nog had ik een onderhoud met de Israëlische ambassadeur. Ze duwde me een map in mijn handen vol foto’s van Israëlische lijken. Dat laat mij niet koud. Maar het betekent ook niet dat we nu blind moeten blijven voor een ander drama dat zich voor onze ogen voltrekt.