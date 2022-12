Elke federale overheidsdienst krijgt een chef integriteit

Voor elke federale overheidsdienst komt er een coördinator die moet toezien op alles wat te maken heeft met integriteit. Dat is een van de maatregelen waarmee vicepremier en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) het integriteitsbeleid voor de 65.000 federale ambtenaren wil versterken.

‘Ik wil serieus werk maken van integriteit. Niet per se omdat er vandaag grote problemen zijn binnen de federale overheid. Beleid voeren, is net de problemen voor zijn. Daarom heb ik eerst gefocust op het beter beschermen van klokkenluiders. Nu is het tijd om te werken aan preventie’, zo legde De Sutter zondag uit.

Maatregelen

In een KB dat vrijdag door de ministerraad is goedgekeurd, heeft De Sutter een aantal nieuwe maatregelen voorbereid om de integriteit binnen de federale overheid te bewaken.

Zo komt er dus bij elke dienst een chef integriteit die toeziet op alles wat verband houdt met integriteit en bij wie ambtenaren terechtkunnen met vragen en adviezen.

Daarnaast wordt de bestaande cel Integriteit opgewaardeerd tot een kenniscentrum met een eigen budget.

De bazen van de overheidsdiensten moeten ook doelstellingen inzake integriteit opnemen in de jaarplannen. De overheidsdiensten moeten daarover ook elk jaar verslag uitbrengen bij de voogdijministers. Vanaf 2024 zal de overheid elk jaar een rapport publiceren.

Europese onvoldoende

De Sutter wijst ook op de internationale dimensie. Zo gaf de Europese anti-corruptiewaakhond Greco België dit jaar een onvoldoende voor het voorkomen van corruptie in het overheidsbestel.

‘België maakte volgens Greco weinig vooruitgang op het vlak van integriteit. Daarnaast verplicht bijvoorbeeld de VN ons om een integriteitsbeleid te ontwikkelen’, zegt de minister.