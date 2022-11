Eind oktober al 60 CO-doden, waarschuwt vicepremier De Sutter

Eind oktober waren er al 60 CO-doden geteld in België. Dat zijn er dubbel zoveel als de voorbije jaren. ‘Tegelijk bellen steeds meer mensen naar het Antigifcentrum. Dat is nodig. Iedereen moet het noodnummer kennen, want je kan er levens mee redden,’ zegt minister van Telecommunicatie en vicepremier Petra De Sutter die maandag het Antigifcentrum bezoekt, dat de minister prijst als ‘de meest toegankelijke dienstverlening in Europa’.

“‘In 2019 stierven er 29 mensen aan de gevolgen van een koofstofmonoxidevergiftiging. Dit jaar verdubbelde dat al. Daar maak ik me zorgen over, zeker nu ik vermoed dat de energiecrisis zich nog zal laten voelen”, aldus De Sutter. “Sla het noodnummer van het Antigifcentrum op in je telefoon, het kan je leven redden.” Het nummer is 070 245 245.

Adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum Dominique Vandijck zegt dat door de verwarmingskosten die de pan uit swingen heel wat mensen ramen en deuren net niet openzetten als de verwarming aan staat. Ze gaan ook proberen kosten te drukken “door hun verbruik te minderen, goedkopere brandstoffen te gebruiken, het noodzakelijke onderhoud over te slaan en slecht functionerende toestellen niet te vervangen of te opteren voor een -onveiliger -tweedehandsapparaat, hetgeen CO-blootstelling in de hand werkt”.

De Sutter waarschuwt: “Wanneer je binnen bent en hoofdpijn, misselijkheid en draaierigheid voelt, verlucht het huis en bel naar het Antigifcentrum. De CO-doden verliezen vaak het bewust zijn tijdens de slaap. Ik ben hier in het Antigifcentrum om mee lawaai te maken om wat ‘een stille dood’ is.” De vicepremier vindt het goed nieuws dat er steeds meer mensen de weg kennen naar het Antigifcentrum. “Eind oktober rinkelde de telefoon al bijna 52.000 keer op het Antigifcentrum. Dat zijn minstens 1.000 meer oproepen vergeleken met dezelfde periode de voorbije jaren”. Dit zijn oproepen die niet alleen gaan over koolstofmonoxide. Volgens het Antigifcentrum zijn geneesmiddelen het vaakst betrokken. Maar ook huishoudproducten, planten, paddenstoelen en dergelijke zijn potentiële boosdoeners waarvoor wordt gebeld”, aldus Dominique Vandijck.