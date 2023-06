Ecolo wil bijsturingen voorstel fiscale hervorming, MR hamert op maatregelen arbeidsmarkt

Ecolo wil dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aanpassingen doorvoert aan zijn voorstel van een fiscale hervorming. Dat heeft de groene vicepremier Georges Gilkinet zondag verklaard na afloop van zijn onderhoud met premier Alexander De Croo en minister Van Peteghem. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez neemt intussen de PS onder vuur.

Zaterdag eindigde het fiscaal conclaaf van de federale regering en vatten de premier en de CD&V-vicepremier bilaterale gesprekken met de andere coalitiepartners aan. Verschillende bronnen spraken van een blokkering; anderen spraken die lezing tegen. Het was in elk geval sowieso niet de bedoeling de hervorming dit weekend al af te kloppen.

“Ik blijf geloven dat het zal lukken, al kan ik als ecologist niet akkoord gaan met onverstandige voorstellen. De stijging van de prijs van brood via de btw, dat is niet ons model”, zei Ecolo-vicepremier Gilkinet zondag op de Franstalige zender RTL-TVi. “Ministers en CEO’s van grote bedrijven hebben geen nieuwe fiscale voordelen nodig. Indien de maatregelen gericht zijn, zullen ze ook efficiënter en goedkoper zijn, en de tewerkstelling aanzwengelen.”

De meningsverschillen tussen de zeven partijen van de meerderheid zijn niet gering. “Ik hoop dat iedereen van goede wil zal zijn. Soms twijfel ik daar aan”, besloot Gilkinet.

Daarbij wordt ook richting MR gekeken. De Franstalige liberalen willen ook arbeidsmarkthervormingen en lagere uitgaven van de overheid koppelen aan de fiscale hervorming, terwijl dat voor andere partijen buiten de perimeter van deze onderhandelingen valt.

Bij VTM Nieuws kaatste voorzitter Bouchez de bal terug. “De fiscale hervorming is een prioriteit, maar niet eender hoe”, luidde het. “Ik wil niet praten over taksen als we niet meer mensen aan het werk proberen te krijgen en de uitgaven doen dalen. Het is de PS die blokkeert”, aldus Bouchez. “De PS wil niets veranderen aan de werkloosheid en dat is onbegrijpelijk. Waarom heeft de PS een veto op de hervorming van de arbeidsmarkt?”

De Franstalige socialisten kijken eerder richting de banken en de effectentaks om de hervorming te financieren. Ook Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke verdedigde zaterdag de verdubbeling van de taks op de effectenrekening van 0,15 naar 0,30 procent. En Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) benadrukte eveneens op RTL-TVi dat het abnormaal zou zijn mocht de hervorming een negatieve budgettaire impact hebben voor de gewesten.