Duizenden personen met een handicap dreigen stemrecht te verliezen

Door een recente wetswijziging lopen in bewindvoering beschermde personen het risico om op een haast systematische manier hun stemrecht te verliezen. Gelijkekansencentrum Unia spreekt van een aantasting van het grondwettelijk recht.

In België kunnen kwetsbare personen rekenen op de bijstand van een bewindvoerder. De groep is divers en gaat van geïnterneerde mensen, over personen met een intellectuele beperking tot ouderen met de ziekte van Alzheimer. Dat soort bescherming, die wordt uitgesproken door een vrederechter, kan gelden voor de goederen van een persoon en/of voor de persoon zelf.

Tot voor kort viel de uitoefening van politieke rechten buiten die bescherming. Maar door een recente wetswijziging die tot nu toe vrijwel onopgemerkt bleef, dreigen kwetsbare personen hun stemrecht te verliezen bij de komende verkiezingen.

Dat zit zo: tot vóór de wetswijziging, die dateert van vorig jaar, kreeg de vrederechter een ‘checklist’ waarin hij moest aanvinken over welke specifieke zaken de persoon bescherming diende te genieten. Denk aan het aangaan van een lening, of het erkennen van een kind. In die checklist was het uitoefenen van politieke rechten niet opgenomen.

Dat is veranderd sinds de nieuwe wetgeving. ‘Vanaf nu staat de uitoefening van politieke rechten mee op de lijst’, zegt Quinten Vercruysse van gelijkekansencentrum Unia. ‘Voorheen kon de rechter het stemrecht weliswaar inperken, maar dan moest hij dat expliciet motiveren. Dat was een bewuste keuze van de politiek, want het stemrecht vond ze te fundamenteel om op de lijst te plaatsen. Bovendien erkent artikel 29 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap expliciet het recht van elke persoon om te stemmen en verkozen te worden. Maar vanaf nu kan de rechter simpelweg een kruisje zetten op de checklist. Op die manier vervalt de stem van de kwetsbare persoon.’

Voor alle duidelijkheid: het gaat om nieuwe mensen die in bewindvoering komen. De wetswijziging zou geen effect hebben op de 140.000 mensen die al via bewindvoering beschermd zijn.

Overbescherming

Unia spreekt van een ‘aantasting van het grondwettelijk recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving’. Het gelijkekansencentrum waarschuwt dat ‘de uitoefening van politieke rechten’ niet beperkt blijft tot ‘je stem uitbrengen’. ‘Een ruime interpretatie loert om de hoek: denk aan lidmaatschap van een ziekenfonds of vakbond.’

Georges Goffin van FOVIG vzw, de Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met een handicap, noemt de wetswijziging een ‘vreselijke vergissing’: ‘De zwaksten uit de samenleving krijgen geen stem over hun politieke toekomst.’ FOVIG pleit ervoor dat het kiesrecht voor personen met een meervoudige en/of verstandelijke handicap overdraagbaar moet zijn. ‘Bewindvoerders moeten automatisch het recht verwerven om in naam van de kwetsbare persoon te stemmen.’

Volgens oud-vrederechter Jan Nolf, die de problematiek recent nog beschreef in De Juristenkrant, heeft de overheid de plicht om inclusie te bevorderen. ‘In het verleden, dus vóór de nieuwe wet, werden mensen soms ten onrechte beroofd van hun politieke rechten. Onder rechters is er al jaren een tendens tot overbescherming. Met het nieuwe systeem, waarbij het veel gemakkelijker wordt om het stemrecht te onderdrukken, zou het nog een pak gemakkelijker gaan.’

De kwestie staat al langer op de radar van belangenverenigingen van mensen met een verstandelijke handicap. Al in 2021 stuurde de Franstalige vzw Inclusion een brief naar toenmalig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Het uitbreiden van de checklist zou in strijd zijn met de doelstelling van de wetgeving zelf: want op welke manier zou het ontnemen van politieke rechten mensen precies beschermen?’