‘Moeten we niet eerst proberen de oorlog te winnen die al bezig is in plaats van wakker te liggen van de volgende?’

Van alle Belgen is volgens een peiling van Het Laatste Nieuws en VTM 52 procent bang dat het oorlog wordt op Belgische grondgebied. Ik ben de allerlaatste om andermans angsten in het belachelijke te trekken – u wilt niet weten waar ik van wakker lig – dus dat cijfer neem ik heel serieus. Het is wel een online enquête, dus laten we voor de zekerheid met een foutenmarge van 20 procent rekenen, maar dan lijkt het er nog altijd op dat zeker een op de drie Belgen zich zorgen maakt over een oorlog waarbij de Russische tanks door de eigen lintbebouwing rollen en de bewapende drones in onze achtertuinen rondzwermen. In Wallonië zit de angst er nog dieper in dan in Vlaanderen.

Geef die mensen ook maar eens ongelijk.

We zijn in korte tijd in een rare wereld beland, om het dan zo maar even te zeggen. Het enthousiasme voor het leger is vandaag wel heel erg groot, pacifisten worden ondertussen rustigjes in hun gezicht uitgelachen. Militaire experts zullen allemaal wel antwoorden dat een echte oorlog op ons grondgebied niet heel realistisch is, als ze ernaar worden gevraagd, maar ondertussen beginnen ze met graagte debatjes in de media over noodpakketten, de dienstplicht voor jongeren en natuurlijk het gebrek aan weerstand van de hele bevolking.

Het is moeilijk om tussen die lijnen door géén lokale militaire dreiging te lezen.

Misschien zijn de defensielobbyisten vandaag net iets té enthousiast, het zou kunnen. Iedereen die nog ernstig genomen wil worden, moet ondertussen wel volgen.

Voorlopig is alleen Oekraïne in oorlog met Rusland, maar vreemd genoeg is dat een conflict waarvoor we tot voor kort minder en minder aandacht hadden. Het was allang duidelijk dat de Verenigde Staten en Europa Oekraïne niet konden of wilden helpen om zelfs maar iets beter weerstand te bieden. Die landen deden vaak niet eens wat ze beloofden aan Oekraïne, en voerden ondertussen op de een of andere manier nog altijd Russisch gas in.

Vandaag lijken we liever bezig met ons eigen leger op te bouwen, en Donald Trump te laten zien hoe goed we bezig zijn, in plaats van eerst en vooral Oekraïne nog een zetje te geven voordat het land verkapt wordt door Vladimir Poetin en Trump.

Van mij mag het Belgisch leger er ook gerust enkele miljarden bij krijgen. Maar moeten we niet eerst proberen de oorlog te winnen die al bezig is in plaats van wakker te liggen van de volgende?

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje op het vuur.