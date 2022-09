Vlaamse regering in crisis: geen akkoord over begroting, Septemberverklaring Jambon uitgesteld

De Vlaamse regering heeft geen akkoord bereikt over de begroting. Dat maakte Vlaams viceminister-president Ben Weyts (N-VA) bekend bij het verlaten van het Martelaarsplein.

De Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon wordt bijgevolg uitgesteld. Jambon zou wel een verklaring afleggen in het Vlaams Parlement.

Crisis

De regering-Jambon verkeert in crisis. Maar volgens de minister-president is zijn regering ‘niet in het gedrang’, zo zei hij bij zijn aankomst in het Vlaams Parlement.

Een uitstel van de Septemververklaring is hoogst uitzonderlijk, al moest de regeerverklaring in 2019 ook al eens uitgesteld worden. Toen was dat echter omwille van de aanslepende regeringsonderhandelingen en late regeringsvorming.

Groeipakket

Het kalf ligt gebonden bij verhoging van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Regeringspartij CD&V zou vasthouden aan de koppeling aan de spilindex. Net als de uitkeringen, zou de kinderbijslag dan omhoog gaan telkens de spilindex wordt overschreden.

CD&V zou daar volgens bronnen niet op willen inbinden, maar N-VA en Open VLD vinden die piste te duur. Zij willen liever ingrijpen via de sociale toeslagen.

CD&V zou zelf ook (tegen)voorstel op tafel gelegd hebben waarin de koppeling aan de spilindex wel behouden blijft, maar dat wel lager zou uitkomen dan de oorspronkelijke 600 miljoen euro.