Als ‘niet even erg als Trump zijn’ een geruststelling moet betekenen, zijn we heel ver van huis.

Trans personen in het vizier nemen, besparen op ontwikkelingshulp, nul klimaatambities, een terreurbeleid voor mensen op de vlucht, een middelvinger naar hun recht op onderdak, hun recht op privacy, hun recht op veiligheid. ‘Fuck Trump’ lees ik op de sociale media van een CD&V-figuur. Natuurlijk wel: zijn onbeschaamde en onsamenhangende fascisme zindert door in elke hoek van deze kleine wereld.

Maar bovenstaande ideeën zijn niet enkel de pilaren van zijn beleid. Het zijn ook de voorstellen van onze eigen, gloednieuwe regering. ‘Fuck Arizona’ of ‘fuck Theo Franken’, dat zegt een genuanceerde mens liever niet. Want hier spelen mannen in pakken het politieke spel beschaafder, klinken ze intelligenter, rationeler, meer diplomatisch, hier gaat het allemaal net minder ver, en dus gaan wij verder mee.



Maar op het einde van de dag gaat politiek niet over hoe goed politici klinken, maar over de samenleving die ze creëren. De Arizona-samenleving is er een met de neus in dezelfde richting als de samenleving van Trump. Nu worden hier de zaadjes geplant die Trump in zijn eerste termijn al zaaide en waarvan hij ondertussen volop de vruchten plukt. En als ‘niet even erg als Trump zijn’ een geruststelling voor ons zou moeten zijn, dan zijn we heel ver van huis.



Uiteindelijk gaat het met dit soort mannen, hoe ‘bekwaam’ of ‘diplomatisch’ ook, toch altijd zo: terwijl ze druk bezig zijn met vrijheden inperken van abstracte ‘anderen’, schreeuwen ze moord en brand bij de minste ‘inperking’ op hun eigen doen en laten. Terwijl ze pleiten voor harde grenzen en harde wetten voor mensen in armoede, trans personen, mensen op de vlucht en eender wie morgen uit de boot valt, beitelen ze hun eigen recht op grenzeloosheid in steen.



O wee als je ze durft te zeggen dat er een grens is aan wat iemand kan verdienen, dat er een queer cafe is (waar ze hoe dan ook nooit zouden komen) waar ze eens een avond niet welkom zijn, dat er woorden zijn die je beter niet zegt als je een ander geen pijn wilt doen. Wie een grens stelt aan wat zij zich mogen permitteren is een woke tiran, maar zij mogen wél streng toezicht houden op de toegang tot de meest basis voorzieningen voor anderen.



Hun zogenaamde besparingslogica is dat hen niets mag worden ontzegd en dat de ander, zoals Bart De Wever het stelt, hun rechten nog moeten ‘verdienen’. Hun ideologie is gebaseerd op superioriteit, en dat is een ideologie die altijd met geweld gepaard gaat. Dus ja, rot op, Trump. Rot op, Theo. Rot op, iedereen die zijn eigen comfort boven de rechten van iemand anders stelt.