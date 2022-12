Diamantairs betalen minder belastingen

De karaattaks brengt veel minder op dan wat de federale regering destijds had vooropgesteld. Dat blijkt uit het eerste evaluatieverslag, schrijft De Tijd. In het aanslagjaar 2020 betaalden meer dan 1.200 diamantairs 28 miljoen euro belastingen, niet eens de helft van de minstens 70 miljoen euro per jaar waarop de regering-Michel mikte.

Door de karaattaks betalen diamantairs sinds het aanslagjaar 2017 geen belasting meer op hun winsten, maar op hun omzet. De regering-Michel beloofde dat de karaattaks meer zou opleveren voor de schatkist. Ze ging uit van ‘minstens 50 miljoen euro extra belastingen per jaar’. De eerste jaren werd die belofte ingelost, maar al voor de coronacrisis toesloeg, gingen de belastingopbrengsten in dalende lijn.

Volgens het verslag is dat vooral te wijten aan een groep diamantbedrijven die na het aanslagjaar 2018 failliet zijn gegaan. Het aantal diamantbedrijven dat in ons land belastingen betaalt, is sinds de invoering van de karaattaks gedaald van 1.445 in het aanslagjaar 2017 naar 1.220 in 2020. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), die het verslag in het parlement ingediend heeft, wil geen commentaar geven.