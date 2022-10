Dermagne (PS): ‘Tinne Van der Straeten moet voorstel op tafel leggen over belasting op overwinsten bedrijven’

De Vlaamse regering heeft eindelijk haar begroting rond. Deadline voor de federale versie: dinsdag 11 oktober. Vice-premier Pierre-Yves Dermagne (PS) schudt alvast iedereen wakker in De Zondag. ‘De noden van de mensen zijn groter dan het begrotingstekort.’

Dermagne zegt dat hij de afgelopen week het drama rond de Vlaamse begroting gevolgd heeft. ‘Het was een bijzonder pijnlijke week voor de politiek in het algemeen. In onzekere tijden moeten regeringen met oplossingen komen, niet met conflicten. Ik betreur ook dat een rijke regio zoals Vlaanderen de kinderbijslag niet wil indexeren.’ Toch valt hij Georges-Louis Bouchez, voorzitter de van de Franstalige liberalen regelmatig aan in de loop van het interview.

Het valt op dat Dermagne in het interview echter vaak uitdrukkelijk CD&V steunt. ‘De vraag van CD&V (naar de indexering van de kinderbijslag, nvdr. ) was meer dan terecht. In Brussel en Wallonië gebeurt dat trouwens wel. Het akkoord bevat ook goede maatregelen, hoor. De jobbonus bijvoorbeeld: deze ligt in het verlengde van het federaal beleid. Wij hebben de minimumlonen verhoogd.’

De Zondag peilt naar de inhoudelijke prioriteit van de PS. ‘Vooreerst moeten we de energiemaatregelen verankeren. We kunnen het niet maken om elke maand opnieuw te discussiëren over een verlenging’, zegt Dermagne. ‘Het standpunt van de PS is duidelijk: wij willen het sociaal tarief en de btw-verlaging definitief verankeren. Het basispakket moet minstens tot maart verlengd worden (dat is de premie van bijna 200 euro die beslist is voor november en december, ndvr.). We mogen niemand in de kou laten.’

Dermagne steunt ook nieuwe maatregelen om de koopkracht te versterken. ‘Het is tijd om te focussen op de middenklasse, want zij valt buiten het sociaal tarief en lijdt extra hard onder de energieprijzen. We moeten daarom eindelijk werk maken van een fiscale hervorming. Collega Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft een plan klaar met goede maatregelen’, stelt de minister. ‘Wellicht zal het niet lukken om over alles een akkoord te vinden, maar we moeten wel absoluut een eerste stap zetten: een lastenverlaging gericht op de laagste en middeninkomens. Werken moet aantrekkelijker worden. De lonen versterken is trouwens structureler dan premies geven.’

Een beperking van de werkloosheid in de tijd zoals MR voorstelt, is echter geen optie voor de PS. ‘Laat ons eerlijk zijn: het is oude wijn in nieuwe zakken. De beperking van de werkloosheid in de tijd bijvoorbeeld: we weten toch al dat dat niet werkt?’ Volgens Dermagne is het grote aandeel van Franse werknemers in West-Vlaanderen te wijten aan het feit dat grensarbeid fiscaal aantrekkelijk is. Het tekort op de arbeidsmarkt zou aan een mismatch tussen werklozen en vacatures liggen.

De federale overheid zou ook het kapitaal extra kunnen belasten, stelt De Zondag. Waar blijven de beloofde belastingen op vermogen en woekerwinsten? De krant vraagt de Franstalige socialist of hij daar bang voor is, zoals PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw suggereert? ‘(fel) Wat een onzin. De komende dagen móet beslist worden over een belasting op de overwinsten die bedrijven boeken in deze crisis. Dat is een absolute prioriteit en kan één miljard of meer op brengen’, pareert de vice-premier. ‘Tinne Van der Straeten (Energieminister, Groen, nvdr.) weet dat wij niet meer willen wachten. Zij moet eindelijk een concreet voorstel op tafel leggen.’