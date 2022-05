Demir wil overleg over Ventilusproject afronden

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil het overleg over het Ventilusproject ‘stilaan afronden’. Volgens de N-VA-minister hebben beide opties – de bovengrondse en ondergrondse aanleg van de hoogspanningslijn – voor- en nadelen, maar is het stilaan tijd om ‘de overlegprocessen af te ronden’ en om binnen de Vlaamse regering een beslissing te nemen. Dat heeft Demir dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Carmen Ryheul (Vlaams Belang) en Staf Aerts (Groen).

Het Ventilusproject, een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen die de offshore-windenergie aan land moet krijgen, stuit al jaren op protest in een aantal West-Vlaamse gemeenten. Ventilus verloopt immers deels via bestaande hoogspanningslijnen, maar omvat ook kilometers aan nieuwe bovengrondse lijnen, parallel met de E403. De burgemeesters van de betrokken gemeenten en een aantal actiegroepen ijveren ervoor de leidingen ondergronds te trekken. Maar dat is volgens de aangestelde intendant, Guy Vloebergh, dan weer zo goed als onmogelijk. Hij geeft in zijn rapport duidelijk de voorkeur aan een bovengrondse leiding.

De voorbije weken laaide de discussie over het veelbesproken project op, inclusief tegenstrijdige verklaringen vanuit de Vlaamse meerderheidspartijen. Ook bij de bespreking in de commissie Leefmilieu vandaag/dinsdag botsten de visies. ‘Hoewel een ondergrondse leiding aanlokkelijk lijkt, is het geen realistische optie. Het zorgt voor vertraging, bevoorradingsonzekerheid, enz…’, zo zei Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz. N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele is het daar niet mee eens. Hij waarschuwt voor het lokale verzet tegen de bovengrondse optie. ‘Ik vrees veel procedures tegen zo’n bovengrondse leiding. Het lijkt me daarom niet onverstandig om te kiezen voor de optie die de minste weerstand opwekt’, aldus Vandaele.

Intussen is het wachten op een beslissing van de Vlaamse regering. Volgens minister van Omgeving Zuhal Demir hebben de beide opties ‘voor- en nadelen’, maar is het wel ‘stilaan tijd om het overlegproces af te ronden’. ‘Dan kan ik samen met de collega’s in de regering een beslissing nemen, want dit is geen beslissing van één minister, maar van de voltallige Vlaamse regering’, aldus Demir.