Demir geeft subsidie voor KU Leuven nu toch vrij

De KU Leuven krijgt dan toch via Toerisme Vlaanderen de geplande 1,4 miljoen euro relancesteun, een subsidie die Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir ‘on hold’ had gezet naar aanleiding van een verkrachtingszaak aan de Leuvense universiteit.

Op vraag van de N-VA-minister komt er wel een extra voorwaarde. Binnen het geplande project moet er ‘permanente aandacht voorzien zijn voor de problematiek van grensoverschrijdend gedrag en dit in samenspraak met slachtofferorganisaties’, meldt het kabinet-Demir.

Nadat in oktober bekend raakte dat een professor aan de KU Leuven veroordeeld was voor de verkrachting van een studente, toonde Vlaams minister Zuhal Demir zich kritisch over de houding van de universiteit in het dossier. De N-VA-minister drong aan op duidelijkheid en besliste meteen ook om 1,4 miljoen euro aan subsidies voor de KU Leuven on hold te zetten. Intussen is uit een rapport van de regeringscommissaris gebleken dat er geen aanwijzingen zijn voor een doofpotoperatie en dat de KU Leuven de zaak heeft behandeld met respect voor de privacy van het slachtoffer.

De KU Leuven krijgt toch de 1,4 miljoen euro relancesteun voor het ‘Vesalius’-project. Vesalius gaat over de herbestemming van een erfgoedsite tot een interdisciplinair centrum rond wetenschap, zorg en samenleving. Het project kadert in de viering van de 600ste verjaardag van KU Leuven in 2025 en kan in totaal op 6,6 miljoen euro steun rekenen vanuit de Vlaamse regering.

In een reactie zegt de KU Leuven dat ‘het goed is dat het dossier geland is’. De universiteit spreekt ook haar dankbaarheid uit aan de Vlaamse regering voor alle steun aan het Vesalius-project in het kader van haar zeshonderdste verjaardag.