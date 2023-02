‘Deel van leefloon uitbetalen in maaltijdcheques: is dat het slimste wat N-VA te bieden heeft?’

Het stond er echt, en het staat er nog altijd: ‘Het leefloon zou deels moeten uitbetaald worden in maaltijdcheques om er zeker van te zijn dat het naar essentiële zaken gaat.’ Het is één idee uit een lange reeks economische voorstellen van de N-VA voor de verkiezingen van 2024. Dat is dus het beste en het slimste wat de partij te bieden heeft die sinds 2011 veruit de grootste van Vlaanderen is. Een volkspartij, zou je haast zeggen.

Herlees nog eens wat die grote Vlaamse partij wil: ‘Het leefloon deels uitbetalen in maaltijdcheques om er zeker van te zijn dat het naar essentiële zaken gaat.’ Werkelijk?

Met maaltijdcheques kun je geen schoolrekening betalen. Geen tandpasta, geen zeep, geen shampoo. Geen fiets of step, geen snelbinder noch fietslicht. Geen fietshelm ook. Geen doktersrekening. Geen nieuwe lamp, geen tampons. Geen kam. Geen nagelschaartje. Geen boekentas, geen schrift, geen potlood, geen kleurtjes, geen lat, geen kaft, pen noch papier. Geen bus- of treinticket. Geen nieuw ondergoed, geen bh, geen sokken of schoenen, geen winterjas, geen sportkledij, geen handschoenen, geen muts of sjaal, geen broeksriem. Geen schoonmaakgerief, geen wc-eend, geen keuken- of toiletpapier ook. Met maaltijdcheques koop je geen boeken, geen krant of tijdschrift, geen internetabonnement, geen sim-kaart, geen mobiel. Geen postzegel. Geen cadeautje op een verjaardagspartijtje, geen cursusgeld Nederlands, geen dansschool, geen lidgeld voor de sportclub, de chiro of de scouts. Ze dienen niet voor huur, water, elektriciteit, gas, blauwe of bruine vuilniszak, groenbak. Belastingen, verzekeringen, boetes: met maaltijdcheques? En natuurlijk geen bloempje of plantje, geen lint in het haar.

Gelukkig kun je met maaltijdcheques terecht in elk warenhuis. Je kunt dan drank kopen: limonade en cola (ook die van de huismerken), en bier – Carapils en Buval, Jupiler, Gordon en Duvel, en wijn zowel in flessen als kratjes (kratjes zijn voordeliger), net als de grote blikken voor het bier. Je kunt er ook eten kopen, vlees en groenten en zelfs melk en fruit, en snoep natuurlijk, kauwgum in alle kleuren en megazakken vol chips en zoute nootjes, en ook boter en brood en koeken allerhande, of frieten, kroketten, pitavlees à volonté, zoete ketchup en andalousesaus, diepgevroren pizza’s van vijf euro of minder, en kant-en-klaarhamburgers voor de microgolfoven. En vergeet niet de ingeblikte ravioli. Tabak niet, nee. Dat is verboden wegens slecht voor onze gezondheid. Maar voor al dat andere dienen dus maaltijdcheques.

Strak plan.