De Wever: spionageschandaal bij Vlaams Belang ‘niets nieuws’

N-VA-voorzitter Bart De Wever ‘zal garanderen’ dat hij niet met het Vlaams Belang in een Vlaamse regering stapt als de voorzitters van CD&V en Open VLD ‘garanderen dat ze nooit nog met een Vlaamse minderheid gaan regeren federaal’.

Dat heeft De Wever vrijdagavond gezegd in De Afspraak. De aantijgingen van Chinese spionage vindt hij ernstig, maar tegelijkertijd ‘niets nieuws’.

De Wever werd gevraagd naar de gevolgen van het spionageschandaal bij het Vlaams Belang. Mechels VB-gemeenteraadslid Frank Creyelman kwam afgelopen week in opspraak omdat hij zich jarenlang liet omkopen door een Chinese agent om het Belgische beleid te proberen beïnvloeden. Hij deed dat onder meer via zijn broer, Kamerlid Steven Creyelman, die intussen aftrad als voorzitter van de Kamercommissie Legeraankopen. In de nasleep daarvan kwamen ook enkele bedenkelijke demarches van Filip Dewinter opnieuw onder de aandacht. Hij kwam in 2018 al eens in opspraak vanwege contacten met een Chinese spion en bracht bedenkelijke bezoekjes aan onder meer de Syrische dictator Bashar al-Assad en de Griekse neonazi’s van Gouden Dageraad, telkens in het gezelschap van Frank Creyelman.

Volgens De Wever is het track record van het Vlaams Belang en vooral Filip Dewinter op dat vlak al jaren bekend, en dus heeft de N-VA-voorzitter nog altijd weinig zin om met de extreemrechtse partij in een Vlaamse regering te stappen na juni 2024. ‘Welk belang heb ik erbij om met een partij die niet mijn bondgenoot is, waar ik niets mee heb, een niveau dat goed bestuurd wordt op zijn kop te zetten?’, zei hij. Garanderen dat zijn partij niet met het Vlaams Belang in zee gaat deed hij niet, al wilde hij dat naar eigen zeggen wel doen ‘als meneer Ongena en meneer Mahdi (de voorzitters van Open VLD en CD&V, red.) garanderen dat ze nooit nog met een Vlaamse minderheid regeren federaal’. ‘Ik mag iets niet, dus moet ik wel met Mahdi en Ongena verdergaan Vlaams, maar zij kunnen dan wel zonder mij verder gaan federaal. Die ballon zal niet opgaan.’