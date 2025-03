De Wever over Arizona-akkoord: ‘Werkloosheid beperken in de tijd? Voor Wallonië is dat het beste dat zal gebeuren’

‘Ik ben niet van plan herfederaliseringen voor te stellen’. Dat heeft premier Bart De Wever woensdag gezegd bij de voorstelling van zijn beleidsverklaring over de institutionele plannen van de Arizona-regering.

Het regeerakkoord en de beleidsverklaring van De Wever, die als premier ook bevoegd is voor het institutionele, voorzien dat de regering een vernieuwing van de staatsstructuren voorbereidt. Die vernieuwing moet zorgen voor een ‘meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling’ en moet volgens de premier ingaan ‘vanaf de volgende legislatuur’.

Bedoeling is dat een aparte kabinetscel voorstellen ‘onder de vorm van wetteksten’ zal voorbereiden ‘op het vlak van de bevoegdheidsverdeling, de financieringsregels en de instellingen’.

In antwoord op tientallen vragen van de Kamerleden verduidelijkte premier De Wever dat de aparte cel is opgestart in de schoot van zijn kabinet en bestaat uit 1,5 voltijdse medewekers. De cel zal worden bijgestaan door grondwetspecialisten en experts.

Wat staat er in De Wevers plannen voor de staatshervorming?

In antwoord op vragen van PS-fractieleider Pierre-Yves Dermagne zei De Wever dat er ook een communautair luik in de hervormingen zit. ‘De werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd? Ja, dat heeft een groter effect in Wallonië. Maar zal het slecht zijn voor Wallonië? Integendeel, ik denk dat het voor Wallonië het beste is dat zal gebeuren’, dixit De Wever. ‘We kunnen op federaal niveau dingen bereiken die we nooit konden bereiken toen de PS dominant was.’

De premier verdedigde ook de ontwikkeling van een asymmetrisch gezondheids- en arbeidsmarktbeleid. ‘We gaan het doen,’ zei hij. ‘Het zal verbeteringen brengen voor iedereen, daar ben ik van overtuigd.’

Tot slot wil Bart De Wever ‘zo snel mogelijk’ werk maken van de herziening van artikel 195 van de Grondwet, het artikel dat vastlegt hoe de Grondwet kan worden gewijzigd. ‘Ik hoop dat nog voor de zomer te doen’, aldus nog De Wever.

De Wever kreeg een berg kritiek van Vlaams Belang. Het is geen geheim dat het Vlaams Belang het institutionele luik van het Arizona-akkoord een mager beestje vindt. Fractieleider Barbara Pas noemde de institutionele plannen van De Wever zelfs minder ambitieus en minder concreet dan die van de Vivaldiregering. De Wever liet die kritiek niet aan zijn hart komen en repliceerde: ‘Als wij aan de zijlijn zouden zijn gebleven, dan hadden we Vivaldi II gekregen. Hoe zou dat beter geweest zijn?’