De Wever: ‘Na verkiezingen van 2024 snel minikabinet met PS vormen’

Na de verkiezingen van 2024 wil N-VA-voorzitter Bart De Wever snel een federaal minikabinet op de been brengen. Met ‘de grootste partijen van de twee gemeenschappen’.

Dat zegt De Wever zaterdag in een interview met Het Nieuwsblad en de Gazet Van Antwerpen.

‘Je bezet enkel de viceposten en spreekt een aantal minimale doelstellingen af, vooral budgettaire. Intussen vertimmer je het land in de diepte, met een confederale omslag.’

De Wever ziet dit als een alternatief voor een lange ­periode van lopende zaken en een doorstart van Vivaldi. ‘Voor mij zou het horror zijn om die vette regering-De Croo nog 500 dagen verder te laten doen’.

Hij kijkt uitdrukkelijk naar PS om zo’n minikabinet te vormen. Ook in 2019 stonden de partijen dicht bij een noodregering tijdens de coronacrisis. In tegenstelling tot toen ziet De Wever het als een ­instrument om bevoegdheden naar de deelstaten te versluizen. De Wever sluit niet uit dat hij in dat scenario zelf premier wordt. ‘Why not?’ vraagt hij.