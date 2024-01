De Wever: ‘Budget politie en justitie is nog niet de helft van drugsgeld dat binnenkomt’

Er komt minstens 20 miljard euro aan crimineel drugsgeld de Antwerpse haven binnen, terwijl het budget voor politie en justitie nog niet de helft is. Dat zei de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) woensdag in Terzake in reactie op de nieuwe recordvangst aan cocaïne die vorig jaar is onderschept.

De Wever hamerde er nogmaals op dat dergelijke geldvolumes onvermijdelijk in alle geledingen van de samenleving doordringen en tot steeds driester geweld leiden. Net als drugscommissaris Ine Van Wymersch stelt de Antwerpse burgemeester wel dat de strijd op allerhande niveaus wordt opgevoerd. Er zijn meer inlichtingen, meer middelen, betere technologie, meer internationale samenwerking.

Anderzijds wordt er meer cocaïne dan ooit geproduceerd in Latijns-Amerika en groeit de consumentenmarkt in Europa verder, stelt De Wever. Volgens hem moet er dan ook op alle componenten gewerkt worden. Hij wijst daarbij ook op audiovisuele content, zoals ‘Knokke off’ of ‘Tweede Zit’. ‘Daar snuiven en slikken ze allemaal en dat wordt geassocieerd met jong, mooi en succesvol te zijn. Het eindigt dan misschien slecht, maar welk beeld laat je zien? Dat drugs alomtegenwoordig zijn.’

In de Antwerpse haven is vorig jaar 116.000 kilo cocaïne onderschept. Met de vangsten van de kerstvakantie zal de uiteindelijke hoeveelheid allicht uitkomen op ongeveer 120.000 kilo, aldus De Wever. ‘Je kan de berekening maken: er komt minstens 20 miljard aan crimineel geld de Antwerpse haven binnen. Ik wil het budget van politie en gerecht daartegenover zetten, maar dan kom je bijlange niet aan de helft. Daar sta je tegenover’, stelde De Wever.