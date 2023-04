‘De uitspraken van De Croo over de begrotingscontrole worden niet ondersteund door de cijfers’

Stel: u moet met uw auto naar de garage voor een klein onderhoud, olie verversen en klaar. Maar op elke verkeersdrempel hoort u uw schokdempers kraken, de remblokken schuren tegen de remschijven en de banden zijn kaal. Uw garagist wil daar niet van weten: ‘We verversen nu alleen de olie, de rest doen we wel bij het grote onderhoud.’ Wat zou u denken?

Dat is precies wat er met de begrotingscontrole de voorbije weken is gebeurd. Het begrotingstekort bedraagt dit jaar 27 miljard euro en dreigt op te lopen tot 38 miljard in 2028. We torsen een staatsschuld van 106 procent van het bruto binnenlands product (bbp), die richting 118 procent in 2028 sukkelt. Volgens de Nationale Bank behoren we daarmee tot de slechtst presterende landen van het eurogebied, gouverneur Pierre Wunsch zegt dat we met onze overheidsfinanciën ‘op een muur afstevenen’. Maar omdat het slechts om een begrotingscontrole ging, hoefden er geen maatregelen genomen te worden om iets aan deze ontsporing te doen, klonk het bij de regering-De Croo.

Na nachtelijke vergaderingen bleek dat er bij de begrotingscontrole bijna 1,8 miljard extra wordt bespaard. Of we dat bedrag zullen halen? Er wordt, bijvoorbeeld, nogal voluntaristisch op gerekend dat de Europese minimumbelasting voor multinationals zo’n 334 miljoen euro meer zal opleveren dan de 300 miljoen die al was voorzien. In ieder geval is die 1,8 miljard slechts 0,3 procent van het bbp, peanuts dus. Om u een idee te geven: dit jaar betalen we bijna 7 miljard euro rentelasten, tegen 2027 is dat 14 miljard. De huidige begrotingsinspanning is slechts een achtste van dat bedrag.

Daarnaast zouden er dankzij de begrotingscontrole 1500 jobs worden gecreëerd. Ook dat is verwaarloosbaar. Om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bereiken, zoals in het federale regeerakkoord werd vastgelegd, moeten er volgens de Nationale Bank ongeveer 530.000 mensen betaald werk vinden.

Er werden dus echt geen doortastende maatregelen genomen tijdens de begrotingscontrole, maar toch zei premier Alexander De Croo (Open VLD) in zakenkrant De Tijd: ‘We hebben gedaan wat elke burger van ons verwacht: de rekening weer op orde zetten na twee crisissen.’ Die uitspraak wordt niet ondersteund door de cijfers. De premier is blijkbaar begonnen aan zijn verkiezingscampagne. Volgens de laatste peiling behaalt de Open VLD 9 procent van de stemmen. Ze voelt de hete adem van de PVDA (8 procent) en Groen (7 procent) in de nek en dreigt als kleinste partij uit de bus te komen. De Croo staat in Vlaanderen niet in de top drie van populairste politici.