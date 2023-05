De Sutter wil kwijting van bestuurders bpost uitstellen

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) wil de kwijting van de bestuurders van bpost uitstellen ’tot duidelijk wordt dat hen niets te verwijten valt in alles wat naar bovenkwam de afgelopen weken.’

Op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van bpost op woensdag 10 mei staat onder andere de kwijting van de bestuurders genoteerd, maar De Sutter wil dat bpost dat punt van de agenda haalt, zegt haar woordvoerder Bram Sebrechts aan Belga. Volgens de minister gaat het kernkabinet akkoord met het uitstel.

‘Er lopen verschillende onderzoeken binnen bpost en er worden audits opgestart daarbuiten. Ik wil eerst een algemeen beeld hebben over wie wat eventueel wist’, aldus de minister. Het is volgens haar niet meer dan logisch ‘dat de overheid als grootste bpost-aandeelhouder uit voorzichtigheid de kwijting van de bestuurders uitstelt’.

Het verlenen van kwijting aan bestuurders komt erop neer dat het in een bepaalde periode gevoerde beleid wordt goedgekeurd. Zonder zo’n kwijting kunnen bestuurders eventueel aansprakelijk worden gesteld.

De Sutter wil ook een tweede agendapunt geschrapt zien, namelijk over het nieuwe bonusbeleid voor het management van het postbedrijf. ‘Het uitstellen van de kwijting gaat voor mij hand in hand met het uitstellen van een aangepast bonusbeleid voor het bpost-management. Ook hier is het cruciaal om eerst klaarheid te krijgen’, vindt de minister.

Bpost zit al even in het oog van de storm. Zo is er mogelijk sprake van illegale afspraken bij het binnenhalen van de concessie om kranten te mogen bedelen en bleek onlangs bovendien uit een eigen audit van bpost dat het bedrijf de overheid voor andere contracten mogelijk te veel aanrekende. Daarop besloot de federale regering om alle opdrachten die bpost heeft gedaan voor de overheid te laten onderzoeken.