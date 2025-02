‘De PS moet vooral zichzelf dringend hervormen’

De PS wil de Franstaligen bang maken voor de splitsing van België, maar dat slaat niet echt meer aan.

Volgens Pierre-Yves Dermagne, PS-fractieleider, is de splitsing van België de echte bedoeling van premier De Wever en zijn N-VA. De sociaal-economische maatregelen en besparingen van Arizona zullen Wallonië en Brussel zo hard treffen dat de Franstaligen de Vlamingen zullen smeken om een staatshervorming. Dorian de Meeûs, hoofdredacteur van La Libre Belgique, noemt dat geen politieke analyse, maar puur strategische communicatie.

Dorian de Meeûs: ‘Kijk hoe de PS de vorming van een Brusselse regering met de N-VA blokkeert, terwijl de N-VA daar nauwelijks iets betekent. Door de N-VA voor te stellen als zeer gevaarlijk voor de Franstaligen, impliceert de PS dat de MR en Les Engagés medeplichtige verraders zijn. Daarnaast hamert de PS er bijvoorbeeld op dat de belofte van Arizona dat wie werkt meer geld zal overhouden, niet klopt. Dat soort discours kan de PS geen vier jaar volhouden.’

Waarom niet?

De Meeûs: Omdat de PS vooral zichzelf dringend en grondig moet hervormen om kiezers aan te trekken. Uit onderzoek blijkt dat PS-kiezers vooral ambtenaren en uitkeringstrekkers zijn. De partij trekt moeilijk werknemers aan.

Dat is het echte probleem van de PS. Voorzitter Paul Magnette is zich daar sterk van bewust. Hij heeft vorig jaar zelfs een essay gepubliceerd over de waarde van werk. (L’autre moitié du monde – Essai sur le sens et la valeur du travail’, nvdr.).

Sander Loones (N-VA) vindt dat België in dienst van Vlaanderen staat. Is wat Dermagne zegt dan niet meer dan angst zaaien over een onafhankelijk Vlaanderen?

De Meeûs: Ik betwijfel sterk of dat discours van Dermagne nog echt aanslaat. De Wever blijft republikein en separatist, maar provoceert de Franstaligen niet meer. Hij benadrukt dat de hervorming van de arbeidsmarkt en de pensioenen ook voor Vlaanderen zeer belangrijk zijn. Eigenlijk zegt hij daarmee dat een grote staatshervorming geen prioriteit meer is.

Die noodzakelijke hervormingen liggen net heel moeilijk voor de PS. PS-minister van Pensioenen Lalieux heeft in de vorige regering nauwelijks iets fundamenteel veranderd. De Franstaligen beseffen zeer goed dat er wat moet veranderen en tegelijk weten ze dat er geen tweederdemeerderheid is voor een staatshervorming. Ze zijn niet per definitie tegen aanpassingen van de staatsstructuur en zullen elk voorstel dat die structuur verbetert punt per punt bekijken. Dáár speelt De Wever op in. Al de rest is oppositiepraat.