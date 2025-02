De premier die ‘leve België’ niet over de lippen krijgt, vraagt nu het vertrouwen aan de Kamer

Voor het eerst sprak premier Bart De Wever (N-VA) de Kamer toe. In een voorzichtige verklaring vroeg hij om het vertrouwen. ‘Geloof me, een streng dieet is soms nodig om gezond te leven.’

‘De eerste minister van het koninkrijk België.’ Een drietal keer nam oud-vicepremier en kersvers fractieleider Pierre-Yves Dermagne (PS) de term in de mond. Daarmee wilde hij Bart De Wever (N-VA) treiteren, de Vlaams-nationalist die dinsdag als federaal regeringsleider het parlement en de natie toesprak.

De oppositie had nog wat steekjes in petto. Het voorspelbare – en terechte – verzoek om de budgettaire tabellen voor te leggen, maakte De Wever echter niet zenuwachtig. Hij beloofde Vlaams Belang, PS, PVDA, Groen-Ecolo en Open VLD dat ze de cijfers na zijn toespraak zouden krijgen. ‘Ik denk niet dat dit kwartier het grote verschil gaat maken.’

Net als de plagerij van Dermagne bevatte ook de opening van de regeerverklaring een communautair kantje. ‘Voor het eerst in 16 jaar zal een akkoord ter stemming voorliggen dat de ambitie heeft steun te krijgen van de democratische meerderheid aan beide kanten van de taalgrens’, aldus De Wever. Noch de regering-Di Rupo, noch de regering-Michel of de regering-De Croo kon dat zeggen. ‘Ik hoop’, aldus De Wever, ‘dat dit het begin kan zijn van een nieuwe politieke traditie.’

De wens van De Wever is opvallend: lang was het feit dat België geen normale regering meer kan vormen met een Vlaamse én een Franstalige meerderheid een argument voor de N-VA dat ‘België op is’.

‘Deze sanering wijkt van alle saneringen uit het verleden af omdat er geen hogere belastingen komen, maar structurele hervormingen.’ Bart De Wever

Daarop volgde een soort best of uit het regeerakkoord. Van de begroting, over defensie, tot de ‘historische hervormingen’ in de pensioenen en in de werkloosheid. Ook het falen van justitie (de zaak-Julie Van Espen) kwam kort aan bod, net zoals de steeds machtig wordende drugsmaffia, waar de titulaire burgemeester van Antwerpen over kan meepraten.

Dieet

Opnieuw benadrukte De Wever dat voor de Arizona-regering werk essentieel is en dat het verschil tussen werken en niet-werken minstens 500 euro moet bedragen. Vooral de laagste inkomens krijgen aandacht. ‘Mensen met een laag loon hebben met lede ogen moeten toezien dat elke dag je stinkende best doen nauwelijks meer opbrengt dan thuisblijven’, aldus De Wever.

Ook de besparingen in de pensioenen worden gerechtvaardigd als onvermijdelijk. Inclusief een sneer naar de voorgaande regeringen. ‘De beste tijd om een boom te planten was 20 jaar geleden’, dixit de N-VA’er. ‘Het tweede beste moment is nu. Verder uitstel zou maatregelen alleen maar zwaarder maken.’ Tegelijk zouden de pensioenen nu ‘bestendigd’ moeten zijn voor de komende 40 jaar.

Ook in het luikje over de begroting volgde een tik naar De Wevers voorgangers. ‘Deze sanering wijkt van alle saneringen uit het verleden af omdat er geen hogere belastingen komen, maar structurele hervormingen.’ Want belastingen heffen is zoals schapen scheren, zei De Wever. ‘Je moet stoppen wanneer je aan de huid zit.’

Om de bittere pil voor de bevolking te verzachten, bespaart de politiek ook op zichzelf. Met onder meer de afschaffing van de Senaat. De Wever heeft daar wel een tweederdemeerderheid voor nodig. ‘Ik roep de Kamer op om de Senaat af te schaffen’, zei de premier. Daarop volgde applaus van het Vlaams Belang. Die partij wil de steun best gunnen. Maar door het cordon sanitaire zijn de uiterst rechtse stemmen niet welkom.

Maar goed, besparen op het politieke bestel is nodig, vindt De Wever. Dat deed hij met een verwijzing naar zijn vorige leven. ‘Geloof me, een streng dieet is soms nodig om gezond te leven.’

Leve België

De toespraak van De Wever was gematigd, zelfs voorzichtig. Iedere Arizona-partij zag zijn trofee benoemd, zoals het behoud van de index (applaus van Vooruit!), en de invoering van het familiekrediet (applaus van CD&V!). En natuurlijk de nadruk op de verstrenging inzake migratie, waarop de N-VA zelf zwaar inzette. Ook de sociale partners werden meermaals genoemd.

Ook zijn vertrouwde humor is de nieuwe premier niet kwijt. Toen de marxisten van de PVDA rumoerig werden over het invoeren van de pensioenmalus klonk het: ‘U kunt ook stoppen met werken, hè.’

Na een debat op woensdag volgt donderdag een vertrouwensstemming. Dat is een formaliteit, de regering-De Wever is een feit. Met de publicatie van de begrotingstabellen zal de mist rond enkele maatregelen wat opklaren. En ook de onduidelijkheid over de meerwaardebelasting en wanneer die zou moeten gelden, moet nog worden weggewerkt.

Het blijft wennen. Met Kamervoorzitter Peter De Roover (N-VA) en premier De Wever kleurt de top van het Belgische systeem zwart-geel. De Wever doet het zelf af als een futiliteit, maar het blijft historisch dat de eerste minister van België de woorden ‘leve België’ niet over de lippen krijgt. Het koninkrijk België gaat bijzondere jaren tegemoet.