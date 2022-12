De Moor: ‘Tot 500 plaatsen in noodopvangcentrum Jabbeke’

Er worden tegen februari tot vijfhonderd plaatsen vrijgemaakt in het noodopvangcentrum in Jabbeke. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) maandag gezegd tijdens een bezoek aan het opvangcentrum. De burgemeester van Jabbeke, Frank Casteleyn (CD&V), had zich wekenlang verzet tegen de komst van het opvangcentrum.

De eerste 25 asielzoekers zijn vorige week aangekomen in het noodopvangcentrum van Jabbeke. Het is de bedoeling dat er tegen het einde van deze week 50 plaatsen zijn. De komende weken wordt de capaciteit nog opgeschaald naar 150 plaatsen, en in februari stijgt de capaciteit naar 500 plaatsen. “Het is de bedoeling dat deze mensen hier kort verblijven en nadien doorstromen naar een gewoon opvangcentrum van Fedasil. Zo zijn de eerste mensen die hier vorige week aankwamen alweer vertrokken naar een regulier centrum”, zegt staatssecretaris de Moor.

In Jabbeke was er oorspronkelijk heel wat tegenkanting tegen de komst van de noodopvang. Burgemeester Casteleyn was misnoegd over de beslissing om op het terrein een humanitair noodopvangcentrum voor asielzoekers in te richten. Volgens Casteleyn ging de beslissing in tegen eerder gemaakte plannen en was het terrein daar niet voor geschikt. De burgemeester hield daarna ook de plannen voor het centrum tegen omdat er ter plaatse mogelijk sprake was van PFAS-vervuiling.

Daarop stapten Fedasil en de Moor naar de Raad van State, die hen gelijk gaf. Casteleyn legde zich neer bij de beslissing.

Deze maand wordt er in reguliere centra van Fedasil een extra capaciteit voorzien van vijfhonderd plaatsen. In noodopvangcentra komen er driehonderd plaatsen bij. “Daarnaast hebben we een akkoord met het Brusselse gewest voor daklozenopvang van 1.200 plaatsen en daar komen nog stelselmatig plaatsen bij. Zo willen wij iedereen die op straat slaapt een bed kunnen aanbieden”, zegt de Moor.

Verder wordt er ook ingezet op sensibilisering. “Er is een groep mensen die niet ingaat op het aanbod om hen naar een bed in een warm gebouw te brengen. Daar maak ik mij ernstige zorgen over. Wij blijven dan ook verder sensibiliseren op het terrein in samenwerking met organisaties zoals het Rode Kruis. Ook de komende periode zetten we de inspanningen verder om de capaciteit op te schalen.”