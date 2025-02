‘De meerwaardebelasting is niet transparant, niet rechtvaardig en niet efficiënt’, schrijft senior writer Ewald Pironet.

Zeven maanden lang ruzieden de regeringspartijen over de meerwaardebelasting, en wat er uiteindelijk daarover in het regeerakkoord staat is aanleiding voor nog meer gesteggel.

Tegen de zomer moet het wetsontwerp klaar zijn en zou er duidelijkheid zijn. In afwachting daarvan stellen spaarders en beleggers zich veel vragen over wat in het regeerakkoord een ‘solidariteitsbijdrage’ heet, maar een taks op ‘toekomstig gerealiseerde meerwaarden van financiële activa’ is. Een meerwaardebelasting dus.

Hier rijst al een eerste vraag: wat zijn ‘financiële activa’? Dat wordt nergens gedefinieerd. Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en trackers horen daar zeker bij, en ook cryptoactiva want die worden uitdrukkelijk genoemd.

Huurinkomsten blijven zeker buiten schot. Maar wat met goud? Zijn spaar- en beleggingsverzekeringen als tak 21- en tak 23-producten financiële activa? En pensioenspaarfondsen?

De meerwaardebelasting zorgt voor meer koterijen en paperassen, waar vooral fiscalisten goed bij varen.

Historische meerwaarden zijn vrijgesteld, dus als de belasting op 1 september zou ingaan, worden de meerwaarden vanaf die datum belast. Het tarief bedraagt 10 procent op de meerwaarde als het financieel actief wordt verkocht. Hierbij hoort een vrijstelling van 10.000 euro.

Volgens Georges-Louis Bouchez (MR) heeft hij met premier Bart De Wever (N-VA) schriftelijk afgesproken dat wie zijn financiële activa tien jaar bijhoudt, geen meerwaardebelasting hoeft betalen. Daarvan staat niets in het regeerakkoord en Conner Rousseau (Vooruit) wil er niet van horen. Wat is het nu?

Andere vragen zijn of de Reynderstaks van 30 procent op de meerwaarden van obligaties blijft bestaan. Kunnen de kosten om meerwaarden te bekomen worden afgetrokken?

Wat als u bijvoorbeeld elke twee maanden voor een bedrag aandelen koopt? En tussendoor wat aandelen verkoopt? Hoe wordt dan de meerwaarde berekend? Wat met aandelen in buitenlandse valuta? En wie gaat dat allemaal berekenen? Hoe worden niet-beursgenoteerde aandelen gewaardeerd? Wie gaat dat allemaal controleren?

Het is afwachten wat hierover in het wetsontwerp zal staan. Twee zaken zijn wel al duidelijk. Eén: de meerwaardebelasting zorgt voor meer koterijen en paperassen, waar vooral fiscalisten goed bij varen.

Twee: het gaat niet om een rijkentaks, want de allerrijksten geven hun aandelen door aan de volgende generatie of houden ze in een holding, maar treft wel iedereen die een spaarpotje aanlegt om later het pensioen aan te vullen.

Conclusie: deze meerwaardebelasting is niet transparant, niet rechtvaardig en niet efficiënt, kortom een misbaksel. Maar misschien is dat net de bedoeling.