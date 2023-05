De Croo: ‘We spreken veel te weinig over de puinhopen van het nationalisme’

Tijdens een lezing aan de VUB heeft premier Alexander De Croo dinsdagavond forse kritiek geuit op de “lokroep van de eenvoud” van het nationalisme. “Geef mij één voorbeeld waar die lokroep niet tot de massale vernietiging van welvaart heeft geleid”, zei hij. “We spreken volgens mij veel te weinig over de puinhopen van het nationalisme.”

De Croo hield tijdens zijn uiteenzetting een pleidooi voor democratie. “Democratie is omgaan met honderden, duizenden meningen. Bijna alles wat je met verschillende meningen doet, leidt tot beter resultaat. Een meer diverse beslissingstafel neemt dan ook de beste beslissingen”, klonk het.

Maar het dominante narratief pleit voor meer eenvormigheid, betreurt De Croo. “Ik hoor al heel mijn leven dat België een land van verschillende meningen is, met verschillende talen, en dat dat een nadeel is. Maar precies het omgekeerde is waar. Onze diversiteit is precies een van onze grootste sterktes.”

De Croo is daarom kritisch voor het nationalisme, in Vlaanderen maar ook in het buitenland. “Kijk naar de puinhopen van de brexit, kijk naar Trump, Bolsonaro en Poetin. (…) Dat zijn de puinhopen van het nationalisme, en daar spreken we veel te weinig over. Pleidooien die zeggen het allemaal beter zal zijn als we allemaal van dezelfde regio afkomstig zijn, of allemaal dezelfde taal spreken, dat is de lokroep van de eenvoud. Geef mij één voorbeeld van zo’n lokroep die niet tot de massale vernietiging van welvaart heeft geleid”, zei hij retorisch.

“Maar natuurlijk moeten we iets gemeenschappelijks hebben. Evenwel niet onze politieke overtuiging, huidskleur, afkomst of verleden, maar wel een aantal waarden, zoals respect voor elkaar, voor debat”, poneerde De Croo.

Hij zei nog te betreuren dat de Belgische politiek niet over een mechanisme beschikt om fundamentele conflicten adequaat op te lossen.