De Croo spreekt ‘akkoord voor begroting-De Bleeker’ tegen

De woordvoerder van premier Alexander De Croo spreekt zondagavond formeel tegen dat zijn kabinet heeft ingestemd met de begroting 2023 zoals die in eerste instantie door toenmalig staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) in het parlement is ingediend. Hij legt een WhatsApp-gesprek en stukken van het zogenaamde leescomité voor die moeten bewijzen dat het zo niet is gegaan.

De Bleeker moest een tiental dagen geleden ontslag nemen nadat discussie was ontstaan over de verlaging van de btw op gas en elektriciteit en de daaraan gekoppelde accijnshervorming. Ze had nog geen rekening gehouden met de hogere accijnzen in de begroting die ze aan de Europese Commissie had overgemaakt, terwijl De Croo erop hamerde dat de btw-verlaging wel degelijk budgetneutraal is. Ze wordt “globaal gecompenseerd” door een hervorming van de accijnzen, zei hij donderdag nog in de Kamer. Dit weekend schreef een voormalige medewerker van De Bleeker op LinkedIn dat het kabinet van De Croo via WhatsApp wel degelijk “expliciet zijn akkoord voor de versie met de 1,3 miljard (euro) lastenverlaging” gaf – de versie van de begroting die Bleeker in het parlement indiende.

De woordvoerder van De Croo spreekt dat zondagavond formeel tegen. Hij legt een WhatsApp-gesprek en stukken van het zogenaamde leescomité voor die moeten bewijzen dat het zo niet is gegaan. Dat leescomité bestaat uit vertegenwoordigers van alle vicepremiers en controleert de begroting nog eens voor die in het parlement wordt neergelegd. ‘Wij hebben wel degelijk tijdig laten weten dat er fouten stonden in de toelichting bij de begroting, waardoor de toelichting niet overeenstemde met de begrotingsnotificaties, noch met de wetten ter uitvoering van de begroting’, luidt het bij het kabinet van de premier.