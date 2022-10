De Croo: ‘Mensen willen regering die resultaat haalt en geen show verkoopt’

In volle crisis heeft het land geen nood aan een grote shocktherapie, maar een regering die werkt, die niet te veel show verkoopt en resultaat haalt. Op die manier heeft premier Alexander De Croo woensdagnacht het beleid van zijn regering verkocht. ‘De resultaten zijn er, in de toekomst zal men op ons terugkijken op basis van de hervormingen die we doen.’

Het Kamerdebat over de State of the Union ving woensdagochtend aan om 10.00 uur. Om iets na 04.00 uur ’s nachts mocht de premier het spreekgestoelte beklimmen voor zijn repliek op de vele tussenkomsten tijdens het debat.

Hij bevestigde dat zijn regering een crisisbeleid voert, als gevolg van de opeenvolgende crisissen de voorbije jaren, al gaat het om meer dan crisisbeleid, luidde het. De eerste minister voerde daarbij het begrotingsresultaat aan. Het structureel tekort bedroeg bij de start van Vivaldi in 2020 4,3 procent van het bbp, terwijl het in 2024 moet afklokken op 3,2 procent. ‘1,1 procent beter in een crisisperiode’, aldus De Croo.

Wat de activiteitsgraad betreft, klopte de premier zich op de borst dat die in 2020 69,9 procent bedroeg, maar vandaag 1,5 procent hoger ligt. ‘Er zijn dus 186.000 mensen meer aan de slag. De vorige regering klopte op iets meer dan 4 jaar tijd af op 2,9 procent in een economisch relatief stabiele periode. Wij zijn 2 jaar weg en zitten op de helft van dat resultaat.’

De Croo loofde daarbij het werk van de socialistische vicepremiers Pierre-Yves Dermagne (PS) en Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Er volgen nog afspraken

En ook op het vlak van de arbeidsongeschiktheid wees hij op de herinschakeling. Het aantal werkhervattingen lag de voorbije 2 jaar 40 procent hoger en voorspellingen voor 2022 spreken van 78.000 mensen die zullen teruggekeerd zijn naar de arbeidsmarkt. ‘Is dat iets dat zomaar gebeurt? Het is het resultaat van zorgvuldig beleid. Geen shocktherapie, maar resultaat van hard werken.’ Om er aan toe te voegen dat dit begrotingsdebat niet de laatste grote afspraak in het parlement was. Er komen nog hervormingen aan, zoals op het vlak van veiligheid en justitie, fiscaliteit, de gezondheidsshift, enzovoort, beloofde de premier.

In een korte repliek stelde N-VA-fractieleider Peter De Roover dat de premier zich voor het structureel resultaat niet mag verschuilen achter de crisis. ‘Begin 2023 stapt u binnen met een structureel tekort van 3 procent bij ongewijzigd beleid, in 2024 eindigt u op 3,2 procent’, stelde De Roover. Dat cijfer had de premier in de loop van het debat evenwel al betwist.

Barbara Pas (Vlaams Belang) stelde dan weer dat er net geen structurele hervormingen in het verschiet liggen en verweet de regering dat ze juist wel het hele weekend ‘heeft gemarchandeerd met ideetjes.’



Donderdag om 15.15 uur staat de vertrouwensstemming geprogrammeerd. Door het lange debat zal er geen vragenuurtje plaatsvinden.

