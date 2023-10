‘Dat ondernemers voor het Vlaams Belang kiezen, is een teken aan de wand’

Kurt Moons kent de Vlaamse bedrijfswereld en de Vlaamse bedrijfswereld kent Kurt Moons. Hij leidde onder meer de schoenenwinkelketen Brantano, schoenenbedrijf Euro Shoe, vloerproducent Santana, fietsenfabrikant Eddy Merckx Cycles, interieurbedrijf Flamant. Nu wordt Moons actief bij het Vlaams Belang.

De voorbije maanden werd de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka geassocieerd met het Vlaams Belang. Voka-baas Hans Maertens werd verweten dat hij na de verkiezingen van 2019 had verklaard dat zowel met winnaars als met verliezers moest worden gepraat, ook met het Vlaams Belang. ‘De politiek van Voka tegenover het Vlaams Belang is een kopie van de houding van de belangrijke Duitse bedrijfsleiders tegenover Adolf Hitler’, zei historicus Anton Jäger zelfs in Knack. Dat vond Maertens zeer ongepast: ‘Voka is een apartijpolitieke organisatie’, benadrukte hij in De Morgen. ‘Wij zullen altijd het standpunt verdedigen dat er met iedereen gepraat wordt.’

Moons was van 2009 tot 2020 voorzitter van Pro Flandria, een netwerk van Vlaamse ondernemers en academici die ijveren voor Vlaams zelfbestuur. Dat hij nu kiest voor Vlaams Belang en niet voor de N-VA is een belangrijk teken aan de wand: de partij van Bart De Wever heeft velen ontgoocheld. ‘De N-VA heeft het niet waargemaakt’, vindt Moons. Dat sluit aan bij wat Herman De Bode, oud-topman bij adviesbureau McKinsey en voormalig kabinetschef van Jan Jambon (N-VA), vier jaar geleden al zei in Knack: ‘Met de N-VA in de regering vond er geen echte verandering plaats.’ De zwakke Vlaamse regering onder leiding van Jambon zal ze niet van mening doen veranderen.

Ondertussen blijft het sociaal-economische programma van het Vlaams Belang onduidelijk: is het links of rechts?

Gelijktijdig met het nieuws van Moons werd bekend dat econoom Lode Vereeck (ex-Open VLD en ex-LDD) de Kamerlijst voor Vlaams Belang in Antwerpen zal trekken. Met Moons en Vereeck hoopt het Vlaams Belang salonfähig te worden en aan sérieux te winnen: Vereeck werd tien jaar geleden door de lezers van De Morgen bekroond tot meest verdienstelijke parlementslid.

Ondertussen blijft het sociaal-economische programma van het Vlaams Belang onduidelijk: is het links of rechts? Voka-baas Maertens zei al dat ‘een regering met dit Vlaams Belang onze steun niet zal krijgen’, want op een cruciaal aantal punten zoals arbeidsmigratie verschillen ze te sterk van mening. ‘Ook onze fundamentele waarden qua inclusie en diversiteit staan haaks op die van Vlaams Belang’, voegde Maertens eraan toe.

Met Moons en Vereeck zal het Vlaams Belang kiezers afsnoepen van de N-VA en de Open VLD. In de peilingen behaalt de extreemrechtste partij 25 procent. En in het verleden bleek het Vlaams Belang in het stemhokje altijd nog beter te scoren.