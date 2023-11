Darya Safai (N-VA): ‘Stop met me als ‘islamofoob’ het zwijgen op te leggen’

N-VA-Kamerlid Darya Safai meldde op haar X-account dat sommigen haar het zwijgen proberen op te leggen door haar als ‘islamofoob’ te bestempelen. Het is onduidelijk over het wie het precies gaat. Ze tweette dit naar aanleiding van het heropflakkerend Israëlisch-Palestijns conflict.

Volgens Safai, ook lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, is het conflict tussen Hamas en Israël in de eerste plaats een sociaal probleem. Eens je dat als dusdanig durft benoemen, kan je naar oplossingen zoeken. Ze wijst naar het islamistisch wereldbeeld van de Palestijnse militanten van Hamas als de voornaamste oorzaak. ‘Wat de wereld vandaag meemaakt, is veel meer dan een oorlog tussen Israël en Hamas. Het is een brede oorlog die de richting aangeeft voor bepaalde moslims om uiteindelijk hun doelen te bereiken’, schreef het federaal parlementslid op X, het vroegere Twitter.

‘Het is een doel dat hen beloofd is in hun heilige boek (de koran, nvdr.). In de ogen van islamisten is dit een oorlog tussen moslims (enerzijds) en Israël en het Westen (anderzijds, nvdr) om uiteindelijk een grote oemma te vormen en te veroveren als het uiteindelijke doel’, meent Safai. De oemma is de wereldwijde islamitische gemeenschap. Daartoe rekent men de landen waar de islam de hoofdgodsdienst is. Of algemener gesproken: de gemeenschap van alle moslims.

Darya Safai is een van de meest uitgesproken Europese verkozene critici van de mensenrechtschendingen door het Islamitische Revolutionaire regime in Teheran.

Ze kwam in 2000 samen met haar man als politiek vluchteling naar België. Het N-VA-parlementslid had eerder 24 dagen in een Iranese gevangenis gezeten. Dat kwam door haar deelname aan studentenprotesten tegen de sluiting van een hervormingsgezinde krant in Iran in 1999.

I am tired of certain people trying to shut my mouth with the label “Islamophobe”.

Recognising a social problem is the first step in seeking solutions.

I’m a member of parliament and because of my knowledge due to growing up in an Islamic regime like Iran’s, I know very well… pic.twitter.com/I8OSYvIogp

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) November 2, 2023