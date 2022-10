Crisisbijdrage energieproducenten zou 4,7 miljard euro opbrengen

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil met haar nieuwe voorstel voor een crisisbijdrage van energieproducenten 4,7 miljard euro aan overwinsten afromen.

Dat schrijven meerdere kranten maandag.

De crisisbijdrage van de energie- en petroleumsector zou voor dit jaar nog 1,8 miljard euro opleveren. Volgend jaar mikt Van der Straeten op 2,9 miljard euro.

Voor elektriciteitsbedrijven zouden alle inkomsten boven de grens van 130 euro per megawattuur aan 100 procent worden belast. Ter vergelijking: Europa legt de grens op 180 euro per megawattuur.

Voor oliebedrijven voorziet het voorstel in een taks van 1,5 cent per verkochte liter, die de bedrijven niet mogen doorrekenen in de tarieven.