Crevits & Demir: ‘Had Eva De Bleeker ook ontslag moeten nemen als zij een man was?’

Ze hebben het voorbije jaar meer dan ooit geclasht, maar tegelijk zijn ze dichter naar elkaar toe gegroeid. Zuhal Demir was zelfs even de reddende engel van Hilde Crevits. Het zijn de populairste politica’s van Vlaanderen, hoewel hun imago’s tegengesteld lijken – Crevits de zachte verzoener, Demir de vurige doener. De Zondag blikt met beiden terug op het afgelopen jaar.

De villa van uitgeverij Roularta is het prachtige decor voor deze unieke ontmoeting tussen de populairste madammen van de Wetstraat. De twee zijn collega’s in de Vlaamse regering: Hilde Crevits (55, West-Vlaamse) is minister voor CD&V, Zuhal Demir (42, Limburgse) voor N-VA. De begroeting is hartelijk, al mag dat niet verbazen.

De Zondag vraagt waarom de ministers de populairste politica’s van Vlaanderen zijn, volgens de peilingen. Demir: ‘Hilde voelt heel goed aan wat er leeft onder de mensen. Ze durft ook moeilijke dossiers in handen te nemen. Zie de kinderopvang. Ze draait niet rond de pot, maar zoekt naar oplossingen. Dat is haar kracht.’ Crevits vult aan: ‘Intuïtief weten wat er leeft, is een eigenschap die we delen. Maar Zuhal heeft ook een eigen stijl die haar populair maakt. De vervuiling van 3M is het beste voorbeeld. Dat lijkt op het eerste gezicht David tegen Goliath (3M is een Amerikaanse chemiereus, nvdr.) , maar Zuhal trekt zich daar niets van aan.’

De Zondag merkt op dat de politica’s opvallend ontspannen ogen, na wat nochtans een bewogen jaar was. Hilde Crevits heeft even op de pauzeknop moeten duwen, omdat ze mentaal en fysiek uitgeput was. Zuhal Demir had dan weer politiebewaking nodig, omdat ze met de dood bedreigd werd. Zware dossiers zoals stikstof en Ventilus kwamen tussen hen beiden te staan. Niet zelden vielen er zware woorden. En toch zijn ze ook dichter naar elkaar toegegroeid. Demir was zelfs de reddende engel van Crevits. Letterlijk. ‘Ik was eigenlijk niet op die vergadering, ik zat enkele bureaus verderop. Plots kwam Jan daar bij mij binnengestormd. Hilde is flauwgevallen‘, vertelt Demir. ‘We hebben onmiddellijk de dokters gebeld en ik ben gaan kijken. Ik heb vroeger meegemaakt dat mijn moeder een beroerte kreeg. Ik was bang dat Hilde hetzelfde voorhad.’

De Zondag peilt naar de meningen van de twee Vlaamse ministers over de open brief van 120 politica’s die seksisme in de politiek aanklagen. Beiden bevestigen dat ze zoiets nooit hebben meegemaakt. Demir: ‘Ik moet wel op mijn strepen staan. Maar dat doe ik ook, hoor. Ik denk soms dat de mannen daarom bang zijn van mij. (lacht)‘ Crevits sluit zich daarbij aan: ‘Ik ben daar zeker van. (lacht) Er was natuurlijk het ontslag van Eva De Bleeker (Open VLD).’ Demir: ‘Had zij ook ontslag moeten nemen als zij een man was? Vrouwen worden harder aangepakt, volgens mij. Ik vond haar ontslag heel onrechtvaardig. En wie is de schuldige? De man die het boek De Eeuw van de Vrouw schreef (premier Alexander De Croo, nvdr.). Sorry, maar dat vind ik wel heel pijnlijk, hoor.’