Conner Rousseau (Vooruit): ‘Kinderen in gesloten centra en woonstbetredingen geen taboe’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau laat de deur open voor het opsluiten van gezinnen met kinderen in gesloten centra. En ook woonstbetredingen zijn voor hem geen taboe. Dat heeft Rousseau zondag verklaard in De Zevende Dag op VRT1.

Sinds de start van Vivaldi worden geen kinderen meer opgesloten in gesloten centra met het oog op verwijdering. Die beleidslijn is nu ook vertaald in een wetsontwerp dat momenteel in de Kamer ligt en waarin het verbod wettelijk wordt verankerd. Maar Rousseau vindt dat het toch mogelijk moet zijn kinderen in gesloten centra onder te brengen. “Het is een hele moeilijke”, aldus de Vooruit-voorzitter. “Ik ben in de politiek gestapt om het welzijn van kinderen te verbeteren. Maar wat ook niet oké is, is kinderen onder de radar aan hun lot overlaten, onder een brug, met mensensmokkelaars, prostitutie, enzovoort.”

“Niemand wil dat”, gaat hij voort. Het zou volgens Rousseau ook enkel kunnen als “last resort” en in de beste omstandigheden voor de kinderen.

De Vooruit-voorzitter vindt dat ook meer moet geïnvesteerd worden in extra gesloten centra, zodat mensen in onwettig verblijf die criminele feiten plegen, sneller kunnen worden opgesloten. “We kunnen niet iedereen direct in gesloten instellingen steken, maar we kunnen wel het gevoel van straffeloosheid aanpakken. Elke crimineel die wordt opgesloten is een stap vooruit voor de veiligheid.”

Rousseau is ook niet gekant tegen woonstbetredingen. De vorige regering had daarvoor een wetsontwerp klaar, maar door protest in vooral Franstalig België én binnen coalitiepartner MR haalde die tekst nooit de eindmeet. Als het van Rousseau afhangt, moeten politie en gerecht alle instrumenten krijgen om hun opdracht te vervullen. En daar horen ook woonstbetredingen bij, al moet dat wel via een rechter verlopen.

Binnen Vivaldi zijn PS en de groenen sowieso tegen, dus dat voorstel zal wellicht ook deze legislatuur geen groen licht krijgen. “Men maakt er een symbool van dat het niet is”, vindt Rousseau.

Groen-covoorzitter Naji is niet onder de indruk. Zij vindt dat alle traditionele partijen – “Van Vlaams Belang tot Vooruit” – de voorbije week een heel agressief debat hebben gevoerd over migratie in plaats van over de echte problemen. Die vragen hadden moeten gaan over de interne controle bij justitie, de procedures bij de politie of hoe eenvoudig het blijkbaar is een oorlogswapen te kopen, vindt ze.

In die zin gaat ze niet mee in de woonstbetredingen. “Wat wil je er mee bereiken?”, vraagt ze. Naji merkt op dat politie en justitie beperkte middelen hebben en dat de focus daarom moet liggen op mensen die criminele feiten plegen. Bovendien kan de politie vandaag al woningen betreden indien daar iemand aanwezig is die criminele feiten op zijn kerfstok heeft.



Kinderen in gesloten centra is en blijft voor Groen een “absolute no go. Je sluit kinderen niet op.”