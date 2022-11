Conner Rousseau: ‘Regering is niet schuldig aan inflatie, wel die zot in Rusland: Poetin’

‘Wie geen vluchtelingen wil, zou verdorie blij moeten zijn dat we Mozambique helpen.’ Het is een cassante Conner Rousseau die met De Zondag spreekt. De Vooruit-voorzitter viert vandaag dertig jaar. Het interview gaat over zijn oma en de Zillion. Over het verstek van Zuhal Demir en de terugkeer van Meryame Kitir. Over de vakbonden, en waarom ze Vlaams Belang in de kaart spelen.

The Last Summer : dat is de naam van het feest dat Conner Rousseau maandagavond geeft voor zijn dertigste verjaardag. Of het iets Zillion-achtig wordt, wil De Zondag weten. De flamboyante socialist grijnst. ‘Als je blote vrouwen verwacht, dan blijf je beter thuis. Het zal vooral over mijn politiek engagement gaan.’

De akkoorden die we maken, wil ik keihard verdedigen. Er is geen land ter wereld die de koopkracht van de mensen beter beschermt.

Het gaat wéér over hemzelf, zouden critici kunnen zeggen. Rousseau: ‘(droog) Dat zal wel. Ik wil mijn politiek verhaal op een toegankelijke manier brengen. Mag het? Of moeten we YouTube overlaten aan de haatzaaiers van Vlaams Belang? (op dreef) Het gaat trouwens niet over mezelf, maar over mijn engagement, over waarom ik aan politiek doe. En dan moet ik wel het verhaal vertellen van De Barkentijn, want dáár heb ik geleerd wat kinderarmoede is.’ De Barkentijn is een vakantiecentrum voor kinderen in Nieuwpoort waar de Vooruit-voorzitter vroeger als monitor gewerkt heeft.

Rousseau vindt zijn balans van drie jaar voorzitterschap positief. ‘Vriend en vijand geven toe dat Vooruit in positieve zin geëvolueerd is. En dan kijk ik niet alleen naar de peilingen, want dat zijn maar momentopnames’, zegt hij. ‘De mensen luisteren weer naar de socialisten, we zijn weer geloofwaardig. Dat is een grote vooruitgang. Ook de eendracht is terug. Het is niet meer elke week ambras op het partijbureau.’

PVDA weigert om Rusland te veroordelen en Vlaams Belang zou Poetin zelfs aan wapens geholpen hebben

Ook over de balans van de regering is hij positief. ‘Ik wil het onderscheid maken tussen vorm en inhoud. De vorm is niet altijd mooi. Ik begrijp niet waarom partijen elkaar zo weinig gunnen. Het is niet evident om tot akkoorden te komen. Maar de akkoorden die we maken, wil ik keihard verdedigen. Er is geen land ter wereld die de koopkracht van de mensen beter beschermt. (benadrukt) Geen enkel land, hè. De automatische loonindexering, de btw-verlaging, de energiecheques, de pensioenen die omhoog gaan, noem maar op.’

De vakbonden, ook de socialistische, spreken andere taal. Zij hekelen de aanpak van de koopkrachtcrisis. ‘Dat veel mensen zich zorgen maken over hun facturen, dát begrijp ik. Maar de vakbonden brengen een verkeerd signaal. (feller) Niet de regering is schuldig aan de inflatie, wel die zot in Rusland: Poetin. Het valt trouwens op dat de partijen die het meeste lawaai maken over het beleid, de beste vrienden zijn van Poetin. PVDA weigert om Rusland te veroordelen en Vlaams Belang zou Poetin zelfs aan wapens geholpen hebben (in Humo staat dat Vlaams Belang-politici betrokken zijn bij pogingen tot wapendeals, nvdr. ). Zij zouden dus beter zwijgen.’