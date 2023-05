Conner Rousseau pleit ook in 1 mei-toespraak voor beperking in de tijd van werkloosheid

In zijn speech voor 1 mei heeft Conner Rousseau zijn voorstel om de werkloosheid in de tijd te beperken herhaald, ondanks kritiek van onder meer ABVV en PS. Van Solidaris-voorzitter Paul Callewaert kreeg hij wel bijval.

Rousseau stelde eerder deze week al voor om langdurig werkzoekenden een basisbaan aan te bieden als ze twee jaar zonder werk zitten. Wie dat weigert, zou zijn werkloosheidsvergoeding verliezen. Zondagavond hield de voorzitter zijn traditionele speech aan de vooravond van 1 mei, samen met Miranda Ulens van ABVV. ‘Werklozen verdienen respect’, zei die laatste in haar toespraak. ‘Voorstellen die worden gelanceerd en passen in een sfeertje waarin zij worden gestigmatiseerd en weggezet als profiteurs, mogen rekenen op een syndicale reactie.’

Rousseau krijgt tegelijk wel bijval van Vlaams Belang en MR. Barbara Pas van Vlaams Belang zei in een interview met De Zondag dat Rousseau ‘ons aan het napraten is’. Georges-Louis Bouchez ziet Rousseau opschuiven in liberale richting: ‘Vooruit zit sociaaleconomisch steeds meer op onze lijn’, zei hij zondagochtend.

‘Maar Bouchez zijn Nederlands is niet zo goed”, reageerde Rousseau. ‘Hij heeft het niet goed begrepen. Bij ons ligt de nadruk niet op het einde van het traject, de eventuele schorsing van de uitkering, maar op de begeleiding daarvoor. Wij willen mensen helpen, hen beschermen tegen werkloosheid en tegen armoede.’

Grote vermogens

Paul Callewaert van Solidaris sprong de Vooruit-voorzitter zondagavond bij. ‘Wij vinden de basisbanen een goed voorstel’, verklaarde Callewaert. ‘Zo lang het maar wordt afgestemd op de conjunctuur. Gaat het economisch wat minder en stijgt de werkloosheid opnieuw, moet er minder op het gas worden geduwd.’

Om geld uit te trekken voor de basisbanen en ook op andere manieren de werkende bevolking bij te staan, wil Rousseau inkomsten zoeken bij de grote vermogens. ‘Er moet op termijn een bijdrage komen op meerwaarde uit aandelen, zoals in elk beschaafd Europees land’, zei hij. ‘Er moet een vermogenskadaster komen, ook als een miljonairsdochter dat niet wil.’ Daarmee verwees hij opnieuw naar staatssecretaris Alexia Bertrand (Open VLD). ‘Als iedereen eerlijk zijn belastingen betaalt, kunnen de belastingen voor iedereen omlaag. En dat begint met weten waar het geld zit. Alleen dan kunnen we de belastingen correct innen. Alleen dan kunnen we sociale voordelen eerlijk toekennen.’



Binnen twee weken komt de partij met haar migratievoorstellen. Daarover wil Rousseau nog niets kwijt, behalve ‘dat het ook hier een verhaal van rechten en plichten wordt’.