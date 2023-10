Conner Rousseau krijgt ook kritiek van partijgenoten: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau mag dan wel de steun behouden van de partijtop, verschillende mandatarissen tonen zich bijzonder kritisch. Zo noemt Vlaams fractieleider Hannelore Goeman de uitspraken van Rousseau op X (het vroegere Twitter) “vreselijk & compleet verkeerd”. “Dit mag nooit meer gebeuren”, aldus Goeman. Ook Brussels staatssecretaris Ans Persoons reageert “geschokt”.

Het regent kritische reacties op Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en diens uitspraken over de Roma-gemeenschap. Ook binnen de partij borrelt er kritiek op. Zo reageerde Gents Vooruit-schepen Astrid De Bruycker vrijdagochtend al scherp met een aantal berichten op X.

“De uitspraken die Conner heeft gedaan, raken mij heel diep. Ze staan haaks op waar ik als socialist en mens voor sta”, schrijft ze. “Verontschuldigingen zijn een belangrijke eerste stap, maar vertrouwen herstellen is ook nodig. Niet in het minst ten aanzien van de Romagemeenschap zelf. Dat zal nog tijd en veel oprechte inspanning vragen.”

Ook Vlaams fractieleider Hannelore Goeman bestempelt de uitspraken van Rousseau als “vreselijk & compleet verkeerd”. “Hij heeft zware fout gemaakt, dat beseft hij zelf ook. Niet meer dan normaal dat hij zich heel diep en oprecht excuseert. Dit mag nooit meer gebeuren. Wij zullen altijd strijden tegen discriminatie & voor gelijke kansen”, stelt Goeman op X.

Een gelijkaardig geluid bij Brussels staatssecretaris Ans Persoons: “Net als velen ben ik geschokt door de woorden van Conner”, aldus Persoons. “Hij heeft zich in onaanvaardbare termen uitgedrukt en dat had nooit mogen gebeuren. Het is goed dat hij zich geëxcuseerd heeft en afstand neemt van deze uitspraken”.

Volgens Persoons zijn de uitspraken “niet waar ik en Vooruit.brussels voor staan”.

“Die uitspraken zijn fout, in alle omstandigheden. Punt”, zegt ook Kamerlid Joris Vandenbroucke op X. “En velen zijn daar kwaad en ontgoocheld over. Dat is ook gezegd op het partijbureau en daarom verwachtten we oprechte excuses die er gisteren zijn gekomen.”

Ook bij de PS, een andere coalitiepartner van Rousseaus Vooruit én de Franstalige zusterpartij van de Vlaamse socialisten, is vrijdag gereageerd. De Vooruit-voorzitter “moet zich herpakken”, zei fractieleider Ahmed Laaouej op de RTBF-radio. “Dit soort woorden is onaanvaardbaar van wie dan ook, maar zeker van een linkse politicus.