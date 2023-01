Conner Rousseau: ‘Alleen Vooruit kan Vlaams Belang uit regering houden’

‘Vooruit is de enige partij die Vlaams Belang uit de volgende Vlaamse regering kan houden.’ Dat was de boodschap van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau op de druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van de partij.

Het gaat goed met Vooruit en dat was zondag te zien in ’t Bau-huis in Sint-Niklaas, de thuisstad van de voorzitter. De socialisten zijn de enige partij die er wezenlijk op vooruit gaat in de peilingen en dat zorgde voor een uitgelaten sfeer. De politie was wel opvallend aanwezig, zowel in uniform als in burger. Dat bleek ook nodig, toen een luidruchtige man in het publiek door de politie naar buiten werd begeleid. Die bleek uiteindelijk geen kwade bedoelingen te hebben, en Rousseau had naar eigen zeggen niets van de heisa opgemerkt.

‘Extremen tegenhouden’

‘Vooruit wil de partij zijn die de extremen tegenhoudt’, zei Rousseau. ‘Want noem mij eens één plaats op de wereld waar de vrijheid en de welvaart van de mensen erop vooruit zijn gegaan toen extreemrechts aan de macht was. Eén voorbeeld. Je gaat er geen enkel vinden, want dat bestaat niet.’

Achteraf, bij een glas, voegde hij er aan toe dat Vooruit bij de volgende verkiezingen mathematisch de enige partij zal zijn die kan zorgen dat Vlaams Belang niet in de Vlaamse regering komt. De volgende coalitie wordt er dus volgens hem een met Vooruit en N-VA. ‘Iedereen die kan rekenen weet dat je niet om N-VA heen kan’, sprak hij. Beide partijen worden al langer aan elkaar gelinkt in de wandelgangen. ‘Er vallen bruggen te bouwen’, aldus Rousseau.

Het hield hem niet tegen om op het podium nog eens fel van leer te trekken tegen N-VA. ‘Alles wordt duurder, alles wordt slechter, alles gaat achteruit. Wel meneer Jambon, je moest je schamen, je moest je echt schamen. Je bent meer geïnteresseerd in België kapot maken dan in Vlaanderen sterker maken.’

Welvaartsstaat versterken

Bij een mogelijke regeringsdeelname wil Rousseau vooral wegen op onderwijs, maakt hij nu al duidelijk. ‘Ik zou me wel willen verzetten tegen het huidige onderwijsbeleid, maar momenteel is er zelfs gewoon geen plan waar ik op kan reageren’, zei hij. ‘We moeten de welvaartsstaat versterken en daarvan is het onderwijs de motor. Beter onderwijs is onontbeerlijk voor sociaal-economische hervormingen en om meer mensen aan het werk te krijgen.’

Vanop het podium bedankte Rousseau zondag Caroline Gennez, die insprong als minister van Ontwikkelingssamenwerking, maar ook Meryame Kitir, die de post verloor. ‘Ik wil Meryame danken voor al het werk dat zij al geleverd heeft en nog gaat leveren.’ Kitir was zelf niet aanwezig om het applaus in ontvangst te nemen.

Paul Magnette van zusterpartij PS was er wel, ondanks de recente strubbelingen rond onder meer de pensioenen en de nieuwe schandalen bij de Franstalige socialisten. ‘We hebben dezelfde ideologie, maar soms een andere vertaling daarvan’, vatte Rousseau het samen.