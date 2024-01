Cocaïne gevonden op kabinet minister Caroline Désir

Eind vorig jaar is bij een huiszoeking op het kabinet van Caroline Désir (PS), minister van Onderwijs in de regering van de Franse gemeenschap, cocaïne gevonden. Een medewerker van de minister werd gearresteerd op verdenking van drugstrafiek.

Dat schrijft de krant La DH.

Op 15 december kreeg het kabinet te horen dat een medewerker, die werkte als econoom, was gearresteerd in het kader van een onderzoek naar drugstrafiek. Een dag later zette de minister de ontslagprocedure omwille van vertrouwensbreuk in. Dezelfde dag doorzocht de politie het bureau van de medewerker. Daar werd een vijftigtal zakjes met een wit poeder gevonden.

Volgens de woordvoerder van Désir werd de volledige medewerking verleend en werd niemand anders op het kabinet verhoord.

De medewerker in kwestie is de zoon van voormalig minister Fadila Laanan (PS).