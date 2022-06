ClientEarth kondigt juridische acties aan tegen ethaankraker INEOS

Nu Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir het licht op groen heeft gezet voor de bouw van de ethaankraker van de Britse chemiegroep INEOS, zijn de internationale ngo ClientEarth en dertien andere ngo’s van plan de omgevingsvergunning aan te vechten in de rechtbank. Dat laat ClientEarth donderdag weten in een verklaring.

Project One, zoals de INEOS-kraker die in de Antwerpse haven ethaan moet omzetten in ethyleen zal heten, botst al jarenlang op forse weerstand van milieuorganisaties, waardoor meerdere keren nieuwe vergunningen aangevraagd moesten worden. Begin 2022 tekende ClientEarth samen met dertien andere ngo’s nog beroep aan tegen de omgevingsvergunning van de provincie Antwerpen. Door de beslissing van minister Demir is dat beroep nu verworpen, klinkt het bij ClientEarth.



‘De beslissing van de Vlaamse overheid om de inzet te verhogen van en door te zetten met dit project is zorgwekkend. Project One zal fossiele brandstoffen gebruiken om de bouwstenen van plastic te maken, wat niet alleen de lokale plasticvervuiling zal versterken en klimaatproblemen zal verergeren, maar ook grote financiële risico’s met zich meebrengt door meer onnodig plastic naar een al oververzadigde markt te brengen’, zegt Tatiana Luján, advocaat van ClientEarth.



Volgens Luján zijn de financiële gevolgen, maar ook de gevolgen voor het klimaat en het milieu in de verschillende fases van Project One niet in rekening gebracht. ‘Als we het nu verkeerd aanpakken, zal dat gevolgen hebben voor de komende generaties’, zegt Luján. Dat de Vlaamse overheid ondanks die risico’s de INEOS-kraker steunt, is haars inziens dan ook ‘onbegrijpelijk’.



ClientEarth is naar eigen zeggen niet van plan zich bij de beslissing van de Vlaamse regering neer te leggen. ‘Deze beslissing aanvechten in de rechtbank is een gegeven als we mensen en de planeet willen beschermen tegen de onomkeerbare schade die dit project zal veroorzaken’, klinkt het in de verklaring.

ClientEarth werkt voor deze zaak samen met Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, Klimaatzaak, Greenpeace Belgium, Fairfin, BOS+, Recycling Netwerk Benelux, Grootouders voor het Klimaat, Climaxi, Bond Beter Leefmilieu (BBL), WWF Belgium, Zero Waste Europe, Gallifrey Foundation and Plastic Soup Foundation.