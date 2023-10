Chez Nous, de Waalse protegé van het Vlaams Belang

Extreemrechtse partijen uit de rest van Europa helpen de nieuwe partij Chez Nous uit te bouwen.

Extreemrechts in Wallonië was de voorbije tijd het slachtoffer van zijn eigen incompetentie, zei Jean-Benoît Pilet, politoloog aan de ULB, onlangs in Knack. ‘Die mensen maken altijd maar ruzie met elkaar en blijken uiteindelijk nog corrupter dan degenen die ze bekritiseren. Telkens als er een kleine extreemrechtse partij in Wallonië opkwam, reed ze zichzelf in de vernieling.’

Met Chez Nous wordt er alsnog een nieuwe poging ondernomen. De aanhangers noemen zich ‘patriotten’, maar omdat ze niet uit een lokaal nationalisme kunnen putten, importeren ze de methodes en expertise van nationalisten uit andere landen en regio’s. Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken neemt het peterschap van de partij op.

Van bij de oprichting dacht Chez Nous (Bij Ons) dat het ook zou kunnen wat in Vlaanderen, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Nederland is gelukt: extreemrechts op de kaart zetten. Oprichter Jérôme Munier behoorde voordien tot de eerste leden van de Parti Populaire (PP) van Mischaël Modrikamen en Rudy Aernoudt. Hij verliet de PP in 2011 omdat hij ze te racistisch vond en sloot zich aan bij de MR. Later keerde hij alsnog terug naar de PP, waar hij Grégory Vanden Bruel tegenkwam, medestichter van Chez Nous. Die zit aan de bron van radicaal-rechts in Europa: hij wordt betaald door de Identity and Democracy Party, de partij die in het Europees Parlement de fractie vormt met daarin onder meer het Vlaams Belang, het Franse Rassemblement National, de Nederlandse Partij voor de Vrijheid, het Italiaanse Lega en de Oostenrijkse FPÖ.

De vzw Chez Nous werd opgericht in 2017. In 2019 werd de vereniging ontbonden en wat later werd er een nieuwe gesticht, met de naam La Ruche (De Bijenkorf). Munier en Vanden Bruel haalden de afgelopen drie jaar de banden aan met de Europese grote broers, vooral dan met het Vlaams Belang en het Rassemblement National van Marine Le Pen. In 2021 volgde dan de officiële lancering tijdens een absurde persconferentie, waarvan de geheime locatie verschillende keren werd veranderd. Uiteindelijk vond ze plaats in Lettelingen, een deelgemeente van de faciliteitengemeente Edingen. In het zaaltje hingen een spandoek met het partijlogo (een bij met een honingraat) en een kruisbeeld, wat het belang van de christelijke traditie moest onderstrepen. Achter een tafel namen naast Munier ook Tom Van Grieken en RN-voorzitter Jordan Bardella plaats. Samen hielden ze extreemrechts in Wallonië boven de doopvont.

Op latere bijeenkomsten – die soms doorgingen ondanks het verbod van lokale burgemeesters die voor de openbare orde vreesden – kwam meestal maar een handvol sympathisanten af. Onder hen wel steevast kopstukken van extreemrechts in Europa, zoals Alternative für Deutschland-voorman Maximilian Krah. Die samenwerking is van levensbelang voor Chez Nous. Zo heeft het Vlaams Belang beloofd geen kieslijsten in te dienen in de Waalse provincies en stelt het zijn communicatie-expertise ter beschikking. De posts van Chez Nous op Facebook, Instagram en TikTok lijken wel kopieën van die van het Belang.

Die partij heeft er zelf ook baat bij, want in ruil voor de steun komt Chez Nous niet op bij de regionale en federale verkiezingen in Brussel. Daar heeft het Vlaams Belang als extreemrechtse partij dus de exclusiviteit.